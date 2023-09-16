Нізащо не кладіть ці 3 речі в посудомийку: вони зіпсуються безповоротно

Скоріш за все, у вас виникає спокуса просто скласти увесь брудний посуд та кухонне приладдя до посудомийної машини, проте це може бути не найкращою ідеєю. Так ви можете зіпсувати чимало своїх речей.

Якщо ви переймаєтеся тим, щоб ваш посуд залишився цілим і неушкодженим після циклу миття у посудомийній машині, ви маєте знати, які речі не варто туди класти. Про те, що не варто мити у посудомийці, розповіла експертка Мері Клер Лагру.

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Деревина

Дерев'яний посуд та обробні дошки можуть потріскатися через надто гарячу воду в посудомийній машині. Окрім того, з часом вони можуть втратити привабливий зовнішній вигляд чи взагалі розколотися.

Миття дерева в посудомийній машині може бути навіть небезпечним: волога може проникнути у тріщини деревини і перетворитися на цвіль. Якщо ви й далі користуватиметеся цією роздільною дошкою, можете отруїтися чи щонайменше зіпсувати смак ваших страв.

Антипригарний посуд

Якщо ви маєте кілька улюблених антипригарних каструль чи сковорідок, найгірше, що ви можете зробити, так це мити їх у посудомийній машині. Переконайтеся, що ви миєте їх вручну, використовуючи м'яку губку.



Мити антипригарні сковорідки у посудомийці не можна / Фото Pexels

Гаряча вода та хімічні мийні засоби з пральної машини з часом можуть зіпсувати антипригарне покриття вашого посуду, і він не служитиме вам так само добре, як раніше.

Керамічний посуд

Ймовірно, після запікання страви у керамічному посуді вам хочеться просто покласти його до посудомийки, щоб не відмивати його вручну, та це не надто вдала ідея.

Через деякі мийні засоби він починає псуватися. Тож намагайтеся мити його, використовуючи щадні мийні засоби, і так він залишатиметься у хорошому стані дуже довго.