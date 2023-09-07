Сніданок, найкращий для схуднення: це потрібно знати

Якщо ви полюбляєте їсти на сніданок пластівці, це може бути не найкращою ідеєю, адже вони дають вам лише вуглеводи і згодом можуть призвести до небажаного набору ваги. Натомість варто додати до раціону ще кілька продуктів.

Переконайтеся, що під час кожного сніданку ви споживаєте достатню кількість білків, жирів і вуглеводів, адже тільки так ви зможете досягти втрати кілограмів.

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Яким має бути сніданок

Основне правило схуднення залишається незмінним: ви маєте створити дефіцит калорій, тобто спалювати більше калорій, аніж ви споживаєте. Втім, це зовсім не означає, що ви маєте пропускати сніданок.

Навпаки, аналіз, опублікований у Advances in Nutrition, показав, що сніданок може бути корисним для контролю ваги та втрати кілограмів, а його пропуск може спричинити чимало проблем. Тож найгірше, що ви можете зробити для свого здоров'я – це відмовитися від цього прийому їжі.

Те, що може вам допомогти, так це вживання більшої кількості білка та клітковини. У цьому можуть допомогти фрукти та овочі, а також ви можете переконатися, що споживаєте вранці більше калорій, аніж ввечері, і так ви точно зможете швидше схуднути.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Науковці з American Journal of Clinical Nutrition довели, що сніданок, незалежно від того, чи він багатий на вуглеводи та білки, допоміг покращити апетит, та збільшити кількість гормональних та нейронних сигналів, пов'язаних з голодом.



Сніданок має містити багато клітковини / Фото Pexels ​

Окрім того, регулярне вживання сніданку допомагає зменшити кількість вечірніх перекусів та їжі протягом дня. Але сніданок з великою кількістю білка може ще більше покращити ці результати.

Саме тому між пластівцями та яйцями вам найкраще обрати останній варіант, адже саме яйця є фактично ідеальним джерелом білка та містять усі незамінні амінокислоти, що потрібні людському організму.