Цей несподіваний фактор провокує швидше старіння

На тривалість життя і темпи старіння впливають не лише правильне харчування й активний спосіб життя. Важливу роль відіграє і ментальне здоров'я.

Нове дослідження провів Університет Макмастера, зокрема проаналізувавши економічно й соціально неблагополучні міські райони. Проживання у таких місцевостях провокувало депресію.

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Як депресія впливає на процес старіння

Виявилось, що цей стан впливає на хронічні захворювання та шкідливі для здоров'я звички. В дослідженні використали 2 методи оцінки метилювання ДНК, відомі як епігенетичний годинник, для вивчення старіння на клітинному рівні та оцінки різниці між хронологічним і біологічним віком.

Наші результати показали, що депривація сусідства та депресивні симптоми пов'язані з прискоренням епігенетичного віку, що впливає на передчасне біологічне старіння,

– каже авторка дослідження Дівія Джоші.



Депресія негативно впливає на здоров'я / Фото Pexels

Депресивні симптоми вимірювалися за допомогою стандартизованої шкали депресії з 10 пунктів. Виявили прискорення ризику смерті на один місяць на кожен пункт збільшення оцінки депресивних симптомів.

Також врахували соціальну та матеріальну депривації. Ті, хто зазнали більшої депривації сусідства, мали більші шанси прожити на рік менше.

"Наші результати показали, що вплив депривації сусідства на епігенетичне прискорення віку був подібним незалежно від симптомів депресії, що свідчить про те, що депресія впливає на епігенетичне прискорення віку через механізми, не пов'язані з депривацією сусідства", – резюмує Джоші.