Як визначити свій тип волосся і підібрати правильний догляд

Щоб підібрати правильний догляд за волоссям, передовсім потрібно чітко знати свій тип. Іноді через таку помилку можна втратити здоровий вигляд своїх локонів.

Ось чому дуже важливо правильно визначити свій тип волосся. Але для цього спершу необхідно проаналізувати його стан впродовж певного періоду, і чим довшим він буде, тим краще. Щоб уникнути спотворених результатів, намагайтеся в цей час утриматися від використання засобів для укладки, фенів, випрямлячів, а також фарбування.

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Про типи волосся

Волосся ділиться на 4 основних типи: нормальний, сухий, жирний та комбінований.

Слід розуміти, що говорячи про жирне волосся, мають на увазі надмірне саловиділення шкіри голови, адже волоски не мають сальних залоз, тому не здатні жирніти.

Також волосся можна розділити на густе й рідке, товсте і тонке, здорове та пошкоджене, фарбоване й нефарбоване.

На жаль, виправити густоту волосся ніяк неможливо, зате можна зміцнити коріння і створити візуальний об'єм. Фарбовані та пористі пасма вимагають правильного догляду. Водночас локони будь-якого типу можна підтримувати у гарній формі за допомогою правильного харчування і кондиціонування.

Щоб визначити свій тип волосся, скористайтеся описом його характеристик.

Нормальний тип волосся

Волосся нормального типу зазвичай жирніє біля коренів приблизно на третій день після миття. Воно здатне електризуватися, а його кінчики січуться не надто часто. Нормальне волосся легко вкладається і досить добре тримає форму. А якщо не зловживати термоукладкою, то вона ніяк йому не зашкодить.

Мити нормальне волосся рекомендовано в міру його забруднення, або ж приблизно 2 рази на тиждень. Щоб не пересушувати пасма, варто обрати м'які шампуні та кондиціонери. Також потрібно робити маски для волосся, але не частіше, ніж один раз на тиждень.



Як визначити тип волосся / Фото unsplash

Сухе волосся

Сухі пасма можуть дістатися вам від природи, або ж стати такими через хімічну завивку, знебарвлення, часте фарбування чи надмірне використання гарячих приладів для укладання.

Волосся сухого типу може залишатися чистим до 5 – 6 днів. Воно не вирізняється особливим блиском , його кінчики січуться і погано розчісуються. Таке волосся іноді важко вкласти, до того ж термоукладка здатна погіршити стан локонів.

, його кінчики січуться і погано розчісуються. Таке волосся іноді важко вкласти, до того ж термоукладка здатна погіршити стан локонів. Сухе волосся наполегливо не рекомендують розчісувати мокрим . Щоразу після миття потрібно злегка підсушити його рушником, після чого нанести трохи кокосової чи арганової олії. Коли волосся висохне, лише тоді його слід розчесати.

. Щоразу після миття потрібно злегка підсушити його рушником, після чого нанести трохи кокосової чи арганової олії. Коли волосся висохне, лише тоді його слід розчесати. Крім того, не намагайтеся зберегти довжину за рахунок сухих або посічених кінців. Це лише додасть волоссю неохайного вигляду.

Жирний тип волосся

Переважно таке волосся швидко брудниться і вже на другий день після миття може виглядати засаленим. Однак, цей тип не схильний до посічення, мало електризується і має здоровий блиск. Жирне волосся легко укласти, однак тримати форму воно буде не надто довго. Однією з найпоширеніших проблем власниць цього типу локонів є лупа.

Схильне до жирності волосся можна мити щодня, однак для цього потрібно використовувати відповідний шампунь, а також кондиціонер, оскільки воно все одно потребує зволоження. Позбутися лупи вам допоможуть спеціальні засоби. Для цього проконсультуйтеся з трихологом.



Засоби для догляду за волоссям потрібно обирати відносно його типу / Фото unsplash

Комбінований або змішаний тип волосся

Такий тип характерний для дівчат з довгими локонами. Він передбачає жирність біля коренів і сухість на кінчиках. Комбіноване волосся може виглядати несвіжим вже на другий – третій день після миття. Воно схильне сіктися, електризуватися та ставати пухким. Також після миття може виникнути відчуття сухості або стягнутості шкіри голови.

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Мити комбіноване волосся достатньо 2 – 3 рази в тиждень, або ж в міру необхідності. При цьому можна використовувати різні відвари, зокрема, ромашки чи кори дуба. Однак перед їх використанням варто проконсультуватися з лікарем, аби уникнути неприємних реакцій, таких як алергія.