Названо один сніданок, який допоможе схуднути в животі

Згідно з дослідженнями, вживання яєць на сніданок може допомогти вам у схудненні на животі. Яйця "не дозволять" животу рости ще більше.

Чимало людей люблять снідати омлетами, скремблами чи вареним яйцями. У них міститься достатня кількість білка, і вони якнайкраще смакують нам саме зранку.

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Користь яєць на сніданок

Яйця містять такі необхідні мікроелементи, як залізо, магній, марганець, селен і цинк. Окрім того, яйця також можуть допомогти зменшити жир та сприяти зниженню ваги.

Яйця можуть допомогти контролювати відчуття голоду та регулювати споживання їжі. Вони багаті білком, який насичує та допомагає регулювати рівень цукру в крові, що робить їх корисними для підтримки здорової ваги,

– зазначила дієтологиня Ізабелла Рамос Підбій із My Health Checked.

Споживання яєць може також знизити рівень греліну (гормону, що підвищує апетит), що ще більше сприяє контролю ваги.

Дослідження показали, що яєчний білок здатний скоротити вісцеральний жир. Прихований глибоко всередині вашого живота вісцеральний жир, також відомий як черевний жир, оточує деякі з ваших життєво важливих органів, таких як печінка, підшлункова залоза та кишечник.



Яйця на сніданок є дуже корисними / Фото з Egg info

Через таке складне розташування, накопичення цього шкідливого жиру може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи хвороби серця та діабет.

І хоча раніше яйця вважалися поганою їжею для людей, які мають серцево-судинні захворювання, дієтологиня пояснила, що їхнє вживання в помірних кількостях не буде погано впливати.

"Дослідження показують, що вживання до двох цілих яєць на день вважається безпечною кількістю, яка не має негативного впливу на серцево-судинну систему", – зазначила Ізабелла Рамос Підбій.