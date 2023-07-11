Ви цього не знали: як правильно заморожувати та розморожувати продукти

Якщо неправильно заморозити продукти, вони втратять свої корисні властивості. Окрім того, в них можуть швидко розмножитися бактерії.

Для того, щоб правильно заморозити продукти, варто пам’ятати про три прості правила: свіжі продукти, швидкість роботи та вакуум в упаковках.

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Все про заморожування продуктів

Головна умова правильного заморожування – свіжі продукти. Як тільки продукти пройдуть процес підготовки заморожування (помити, висушити, порізати, зварити тощо), покладіть їх маленькими порціями в посудини чи спеціальні пакети, які не пропускають повітря чи вологу.

Чим менше буде повітря в упаковці, тим краще ви захистите продукти від втрати вітамінів. Контейнери з продуктами не варто повністю заповнювати, адже в замороженому стані вони мають властивість набухати та можуть припідняти кришку.



Заповнюйте контейнери не повністю / Фото з Pexels



Броколі та цвітну капусту рекомендовано перед заморожуванням бланшувати до однієї хвилини. Тоді висушіть за допомогою паперових рушників, щоб прибрати вологу. І тоді по кілька суцвіть розкладайте в пакетики, а тоді – в морозильну камеру.

Важливо заморожувати продукти якомога швидше, щоб випередити їх природне старіння.

М'ясо радять заморожувати за допомогою вакуумної упаковки, а потім загорнути у фольгу. Таким чином воно може зберігати у морозилці аж до трьох місяців. Придбайте собі у канцелярському магазині наклейки, на яких ви зможете вказати дату заморожування та назву продукту.

Все про розморожування продуктів

Щоб у заморожених продуктах збереглися вітаміни, їх треба правильно розморозити. Якщо деякі продукти у напівзамороженому вигляді потраплять на сковорідку, то втратять свій смак та змінять консистенцію.

Як правильно розморожувати фрукти, м’ясо і рибу

Фрукти, м'ясо та рибу найкраще дістати з морозилки ще з вечора та розморожувати у холодильнику, оскільки при високій температурі після розморозки дуже швидко розмножуються бактерії (для них найкраща температура – кімнатна). Такі ягоди як малина чи полуниця при кімнатній температурі просто розлізуться.



Розморожуйте м'ясо та рибу в холодильнику ще звечора / Фото Pexels

Якщо вам потрібно швидко все розморозити, то поставте продукти в холодну воду в холодильнику. В екстрених випадках розморожуйте продукти в гарячій воді (вище 60 градусів).

Розморожування овочів

Швидко заморожені овочі добре зберігають вітаміни, тому найкраще кидати їх зразу з морозилки в окріп чи на сковорідку. Так вітаміни та корисні мікроелементи в овочах максимально збережуться й під час приготування.



Винятком є розморожування кукурудзи, листової зелені та шпинату. Кукурудза має відтанути, бо інакше не встигне зваритись з рештою овочів. Листовій зелені і шпинату також треба дати також відтанути - тоді вони краще готуватимуться.

Зверніть увагу! Сирі продукти, які вже розморозилися, не можна ще раз заморожувати, бо збільшиться кількість бактерій, а продукт швидше зіпсується.