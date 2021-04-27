Здоровий спосіб життя: 3 популярні міфи, яких варто позбутися

Деякі прибічники здорового способу життя, самі того не помічаючи, дотримуються абсолютно даремних звичок. Інколи це результат автоматичного впровадження в життя всього, що пишуть в інтернеті, інколи – щира віра в ефективність класичних велнес-установок.

На жаль, досліджувати шаблони, які здаються корисними, прагнуть не всі, а більшість ще й переконує в їх ефективності. Через це міфи все глибше укріплюються в культурі здорового способу життя та навіть стають незаперечними істинами.

Читайте також 6 звичок, які лише здаються здоровими

10 тисяч кроків



Скільки кроків проходити в день / Фото Pexels

Здається, найрозкрученіше правило здорового способу життя – необхідність проходити 10 тисяч кроків в день. Походження цього міфу пов'язують з колаборацією Nike та Apple у 2006 році, точніше з пристроєм, який вимірює кількість кроків, швидкість ходьби та витрати калорій.

Щоб збільшити продажі, не знижуючи ціну, бренди вирішили запустити інфопривід, що для справжнього здорового способу життя необхідно проходити 10 тисяч кроків у швидкому темпі. Видання швидко підхопили цю ідею та почали транслювати її в маси. Звісно, ніхто не шукав суттєвих підтверджень.

Перше дослідження, яке вирішило встановити наявність взаємозв'язку між кроками та здоров'ям з'явилося лише у 2011 році. В експерименті брали участь жінки в постменопаузі, тож всі результати необ'єктивні щодо молодих чоловіків та жінок. Проте саме ця вибірка допомогла визначити кореляцію між активністю та кількістю прожитих років.

Виявилося, що першими померли жінки, які проходили менш як 3000 кроків в день. Ризик знизився на 41% у тих, хто проходив 4 500 кроків. Далі ризик смерті від всіх основних причин (серцево-судинні захворювання, рак, діабет) знижувався на 15% з кожної додаткової тисячею кроків! Але тільки до 7 500 кроків в день. Вища активність не дала додаткових бонусів.

Худорлявий = здоровий

Насправді люди накопичують жир по-різному, а значить худорлявість не може бути показником здоров’я. Навіть якщо людина худорлява від природи, вона все одно потребує фізичних навантажень та регулярних оглядів у лікарів.

Одна зі статей в JAMA попереджує, що надмірна худорлявість збільшує ризик смертності практично так же, як і ожиріння. У висновках навіть зазначено, що злегка надмірна вага вважається здоровішою, аніж її недобір. Деякі дослідники припускають, що це пов'язано зі звичкою худорлявих від природи людей нехтувати тренуваннями та правильним харчуванням.

2,5 літри води на день



Скільки води пити на день / Фото Pexels

Це далеко не універсальна цифра. При цьому не забувайте, що в рекомендаціях денної норми рідини ВООЗ, зазначена не чиста пляшкова вода, а кількість будь-яких напоїв, випитих впродовж дня (кава, молоко, чай, суп, сік з фруктів).

Якщо ви живете в помірному кліматі, не пробігаєте марафон та нормально харчуєтеся, вам потрібно випивати 43 мілілітри рідини на кожен кілограм маси тіла. Людині, яка важить 60 кілограмів для відновлення водного балансу знадобиться 2 580 мілілітрів рідини. Тобто 2,5 рекомендовані літри.

Ті, хто важить 50 кілограмів може пити менше, ті, чия вага більша ніж 80 кілограмів – повинні пити більше. Але все це регулюється природним механізмом – відчуттям спраги. Тож пийте рівно стільки води, скільки хоче ваш організм!