Починайте їсти зелену квасолю: ось чому вона дуже корисна

Часто ми вживаємо продукти через їх смак, тому що любимо їх їсти, але навіть не задумуємося про їхню користь. До прикладу, зелена квасоля може знизити ризик деяких видів раку, покращити зір, допомогти запобігти деяким вродженим порушенням та знизити ризик серцевих захворювань.

Зелена квасоля, або стручкова квасоля, багата на життєво важливі поживні речовини і вітаміни К, С і А. Вітамін К відіграє важливу роль у згортанні крові і допомагає будувати кістки. Вітамін А покращує зір, а вітамін С є сильним антиоксидантом. Обидва вітаміни сприяють зростанню та розвитку всіх тканин організму.

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Вміст клітковини у квасолі допомагає запобігти різноманітним формам раку, хворобам серця та діабету. Клітковина також сприяє здоров'ю травлення, кальцій у бобах сприяє здоров'ю кісток, а лютеїн та зеаксантин покращують зір.

Корисні властивості квасолі

Може допомогти в боротьбі з раком

Споживання бобів пов’язане з нижчим ризиком раку молочної залози. Це можна пояснити високим вмістом клітковини в бобах.

Зелена квасоля багата на хлорофіл, який також відіграє роль у профілактиці раку. Хлорофіл зв'язується з деякими сполуками, які можуть викликати рак, тим самим перешкоджаючи їх всмоктування у шлунково-кишковому тракті. Це потенційно може запобігти раку.

Може сприяти здоров'ю серця

Споживання бобових (до складу яких входить зелень) пов'язане зі зниженням ризику ішемічної хвороби серця. Це можна пояснити вмістом клітковини та фолієвої кислоти в бобах. Магній у зеленій квасолі також може відігравати роль у збереженні здоров'я серця.

Клітковина у зеленій квасолі може допомогти знизити рівень холестерину та кров'яний тиск, покращити функцію кровоносних судин. Це може сприяти здоров'ю серця.

Може сприяти здоров'ю шлунково-кишкового тракту

Клітковина у бобах відіграє важливу роль. Недостатнє споживання клітковини часто пов'язане із запорами. Клітковина покращує загальну функцію шлунково-кишкового тракту.



Зелена квасоля є дуже корисною / Фото з Solide Starts

Може зміцнити кістки

Квасоля є хорошим джерелом кальцію. Кальцій може знизити ризик остеопорозу. Зелена квасоля також багата на вітамін К , який є ще однією поживною речовиною, необхідною для міцних кісток.

Може сприяти зміцненню імунітету

Зелена квасоля містить каротиноїди і є відмінним джерелом вітаміну А. Чашка зеленої квасолі містить близько 20% денної норми вітаміну А. Ця поживна речовина бореться із запаленням та зміцнює імунну систему.

Може покращити зір

Зелена квасоля є багатим джерелом лютеїну та зеаксантину - двох важливих антиоксидантів, які сприяють здоров'ю зору.