Знімають запалення та біль: 3 спеції, що можуть замінити ліки

Візьміть на замітку, що ці 3 протизапальні та знеболюючі рослини діють настільки ж ефективно, як і деякі аптечні препарати. До цього ж, жодна з запропонованих спецій не має ніяких протипоказань та побічних ефектів.

Спеції не лише придають стравам особливого смаку, але й чудово справляються з першими симптомами застуди. Тож якщо під рукою не знайшлося знеболюючих та протизапальних препаратів, ви можете спробувати використати куркуму, імбир та босвелію.

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Особливо корисна ця інформація для тих, хто змушений часто приймати лікарські препарати. Адже навіть найбільш безпечні ліки можуть негативно відбитися на здоров'ї шлунку, нирок, печінки та серця.

Куркума



Куркумін зменшує біль і запалення / Фото Pexels

Куркума – традиційна спеція індійської кухні, яку можна купити в будь-якому магазині та використовувати як для перших страв, так і для гарнірів. Крім цього куркуму вживають в трав'яних чаях та навіть молоці!

Спеція зменшує біль і запалення завдяки куркуміну – речовині, яка володіє настільки сильним протизапальним ефектом, що перевищує дію кортизону, який застосовують для лікування гострого запалення. Куркумін блокує молекулу NF-kB, яка проникає в ядра клітин і включає гени, що відповідають за запалення.

Імбир



Імбир забезпечує організм антиоксидантами / Фото Pexels

За допомогою імбиру лікують розлади травлення, головні болі та інфекції. Імбир пригнічує фактори, що провокують запалення та забезпечує організм антиоксидантами. Ще одна корисна здатність імбиру – зниження ризику утворення тромбоцитів. Як наслідок, після вживання цієї рослини, покращується кровообіг та пришвидшується процес загоєння ран.

Щоб споживати більше імбиру, натріть корінь на дрібну терку та додайте спецію в перші страви, рис, картоплю чи м'ясо.

Босвелія



Босвелія зменшує вироблення прозапального ферменту 5-LOX / Фото Freejpg

Довгі роки ця трава використовується в індійській медицині для відновлення сполучних тканин і підтримки здоров'я суглобів. Вона полегшує біль, як і нестероїдні протизапальні препарати. Босвелія зменшує вироблення прозапального ферменту 5-LOX. Його надлишок провокує болі в суглобах, алергії, респіраторні і серцево-судинні захворювання.