Що на вас чекає, якщо не користуватися зубною ниткою: ви здивуєтеся

Використання зубної нитки є дуже важливим. Вона допомагає усунути наліт з ділянок між зубами та під лінією ясен.

Про те, чому варто використовувати зубну нитку розповів доктор медичних наук і керівник відділу аналізу програм та звітності Національного інституту стоматологічних та черепно-лицьових досліджень (NIDCR) Тім Яфолла.

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Мета полягає в тому, щоб зруйнувати утворення зубного нальоту - липкого покриття, що складається з бактерій і частинок їжі, на поверхні зубів,

– зазначив Яфолла.

Якщо не видаляти наліт між зубами, то згодом ваші ясна можуть почати кровоточити, буде неприємний запах з рота, а наліт, який тривалий час буде між зубами може викликати гінгівіт – запалення ясен.

Лікар зазначає, що зубною ниткою варто користуватися один раз на день. Ранні ознаки гінгівіту включають опухлі, болючі ясна, які кровоточать при чищенні зубів або використанні зубної нитки, а також постійний неприємний запах з рота.

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Вкрай важливо припинити гінгівіт у зародку, перш ніж він переросте у більш серйозне захворювання – пародонтит.

Якщо наліт не видалити вчасно, він поглинає кальцій зі слини і незабаром твердне, утворюючи зубний камінь, який можна видалити лише за допомогою професійних інструментів для чищення зубів,

– зазначив Тім Яфолла.

Лікар також додав, що якщо зубний камінь залишається на місці протягом тривалого періоду часу, це може призвести до пародонтиту, запального стану, який може призвести до відшарування ясен від зубів та втрати підтримуючої кістки. Зрештою важкий пародонтит призводить до розхитування зубів та його втрати.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, куріння, діабет, жіночі гормональні зміни, стрес, спадковість, криві зуби та деякі ліки можуть збільшити ризик захворювань ясен.