Звуки природи можуть покращити здоров’я людини: дивовижні висновки науковців

Цвірінькання пташок, звук струмка чи бурхливої річки можуть допомогти зменшити стрес, знизити кров'яний тиск і призвести до почуття спокою. Такого висновку дійшли науковці, які проаналізували 18 досліджень своїх колег.

Про те, як природні звуки можуть впливати на здоров'я людини, група дослідників з Університету Мічигану, Карлтонського університету та Університету штату Колорадо спільно зі Службою національних парків США вивчила дослідження, проведені по всьому світу за понад 10 років. Свої результати вони опублікували в Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Що виявили науковці

Їхні результати показують, що прослуховування шумів природи мають неймовірно позитивні ефекти, зокрема:

зменшують стрес та біль;

поліпшують когнітивні можливості організму;

підвищують настрій тощо.

Науковці також виявили, що активність у корі головного мозку змінювалася в залежності від прослуховування природних та штучних звуків. Природні звуки призводили до зовнішньої концентрації уваги, тоді як штучні викликали внутрішню увагу – модель, пов’язану зі стресом.



Прослуховування звуків природи покращує здоров'я / Фото unsplash

Відповідність природних звуків до емоцій людини

Професор Карлтонського університету в Оттаві Рейчел Бакстон разом зі своєю командою провела статистичний аналіз та синтезувала результати. Науковці виявили, що:

спів птахів допомагає полегшити стрес і роздратування;

а звуки води посилюють позитивні емоції, такі як спокій, обізнаність та розслабленість.

Що робити з небажаним штучним шумом

Штучні шуми, за висновками науковців, можуть заважати загальним враженням від природи та спричиняти підвищене збудження, впливаючи на поведінку, фізіологію та фізичну форму людини. Крім того, бурхливі шуми можуть призвести до високого кров'яного тиску та інших захворювань.

Вихід є: штучні шуми, такі як звуки машини, потяга тощо, можна замаскувати природними. Науковці стверджують, що прослуховування звуків природи разом зі штучним шумом краще впливає на самопочуття, ніж слухання незамаскованих неприродних шумів.



Штучні шуми можна заглушити записами природи / Фото unsplash

Тож щоб заглушити вуличний гам і покращити загальний стан здоров’я, дослідники рекомендують вмикати записи природи.