Віртуальний інструктор з йоги: 10 найкращих відеопрактик для тих, хто не знає з чого почати

Джерело:Prevention
Заняття йогою в домашніх умовах – найпростіший спосіб визначити, чи підходять для вас такий тип навантажень. А велика кількість інструкторів на YouTube допоможе підібрати найзручніший темп та стиль вправ.
Заняття в йога-класах допомагають позбутися від напруги, прокачати м'язи, зарядитися енергією та схуднути. Утім, якщо ви хочете обмежити свої контакти та спробувати займатися йогою в домашніх умовах – це більш ніж реально!
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В YouTube ви знайдете неймовірну кількість інструкторів з йоги. І щоб не помилитися з вибором – пропонуємо розпочати з вивчення стилів цих 9 майстринь.
Інструкторка Тара Стайлз спеціалізується на повільній практиці, яка м’яко працює з м’язами та суглобами за допомогою комбінованих поз. Стайлз заохочує насолоджуватися розтягуванням та диханням, а не намагатися пересилити себе та своє тіло. Ця практика хороша для будь-якого рівня підготовки та допоможе вам почуватися зосередженими з самого ранку.
Силова йога – Відео з каналу YOGATX
Це 15-хвилинне тренування особливо корисне для людей з болями в попереку. Вправи направлені на зміцнення передньої частини тіла і це, за словами авторки, покращує стан спини.
Йога для зняття напруги в тілі – Відео з каналу Yoga with Adriane
Йога з Адрієн та її собакою Бенджі – це 28-хвилинне задоволення, яке не вимагає великих зусиль і дозволяє вам просто заспокоїтись, подихати та відпочити.
Більшість поз виконуються в положенні сидячи. За основу Адрієн бере медитативні та дихальні практики. Тож, завершуючи заняття, ви відчуєте розслабленість та чистоту свідомості.
Йога від вразливості – Відео з каналу Yoga with Adriane
Йога з Адрієн настільки популярна та всебічна, що нам довелося включити до списку цілих 2 її заняття.
У цьому відео інструкторка вчить концентруватися, а після заняття ви відчуєте приплив спокою та зможете повноцінно зосередитися на інших справах.
Йога для всього тіла – Відео з каналу Fightmaster Yoga
Це 30 хвилин стоячих та сидячих асан, які підходять для людей з різним рівнем підготовки. Леслі розповідає, як відрегулювати заняття, щоб воно принесло вам більше користі та що робити, щоб полегшити чи ускладнити запропоновані асани.
Йога вдома – Відео з каналу Bad Yogi
Принцип студії Bad Yogi базується на легкості та відмови від снобізму. На каналі ви отримаєте уроки повільної та заспокійливої йоги, в якій немає нічого зайвого.
Ніжна йога – Відео з каналу YogiApproved
Цей комплекс поз ідеально підходить для завершення довгого робочого дня. Долучитися до занять можна як професіоналам, так і новачкам, які лише освоюють базові стоячі та лежачі асани.
Йога для всього тіла – Відео з каналу Boho Beautiful
Джуліана – експертка в практиці заземлення. Помірний темп вправ разом з розтяжками чудово підходить для тих, хто прагне відпочити та заспокоїтися.
Йога для глибокої розтяжки – Відео з каналу Five Park Joga
Інструкторка Ерін Семпсон утримує кожну позу протягом декількох хвилин, щоб ваше діло точно відчуло ефект від розтяжки.
Йога потік віньяси – Відео з каналу Cat Meffan
Ця австралійка переведе ваші заняття з йоги на новий рівень. Практика Кет призначена для людей, які вже знайомі з асанами, мають розроблену розтяжку та можуть дотримуватися пришвидшеного темпу занять.