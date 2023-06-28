Дивовижно: 2 вуглеводи, які зменшують жир на животі

Всі ми звикли чути, що вуглеводи – це головний ворог для тих, хто хоче схуднути. Проте ми спішимо зруйнувати всі міфи та довести, що ці макроелементи можуть стати вашими союзниками.

Так-так, якщо обрати правильні вуглеводи, можна навіть схуднути. Уникати варто рафінованих складників, зокрема, солодощів та білого хліба. Послугуватись краще корисними альтернативами.

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Ось які вуглеводи варто їсти

Вівсянка

Немає смачніших та корисніших вуглеводів за всім відому вівсянку. Вона не лише проста у приготуванні, але й дозволяє неабияк експериментувати із додатками. Цей суперпродукт здивує і своєю користю, адже насичує організм, покращує травлення та навіть допомагає схуднути.

Вівсянка є чудовим джерелом цільного зерна та містить велику кількість клітковини і поживних речовин, які роблять її здоровою їжею або закускою. Цільнозернові злаки підтримують рівень цукру в крові стабільним, запобігаючи стрибкам і падінням, які можуть призвести до збільшення ваги,

– попередила експертка зі схуднення.

Цей продукт дуже універсальний: він потішить як любителів солодких сніданків, так і солених. А чудовими доповненнями можуть стати авокадо, сезонні фрукти, ягоди та горішки. Уникати варто продуктів супершвидкого приготування, для яких достатньо лише окропу: така вівсянка проходить надто багато термічних обробок, тож на виході ви споживаєте лише пусті калорії без користі для тіла.

Коричневий рис

Ще один продукт, який дозволяє експериментувати з обідами та вечерями, адже слугує універсальним та смачним гарніром. Знайомий всім білий очищений рис завдає дещо більшої шкоди фігурі, адже є пустим вуглеводом, який пройшов багато рівнів обробки і позбувся всієї користі. Гарною альтернативою стане саме коричневий рис, який допоможе вам схуднути.

Коли ми споживаємо коричневий рис, організм переробляє його повільніше, оскільки це складні вуглеводи. Це дозволяє споживачеві відчувати більше ситості та отримувати більше поживних речовин. Це означає, що вживання коричневого рису дозволить вам довше залишатися ситими та швидше скинути вагу,

– каже дієтологиня Тріста Бест.