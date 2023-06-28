Ви могли не підозрювати, але такий звичний овоч, як часник, має низку протипоказань. І наслідки його неправильного вживання можуть бути вкрай неприємними – від втоми до нападів астми. 24 Канал розбирався, кому часник може завдати шкоди.

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Кому не варто вживати часник

Давно відомо, що часник чудово допомагає під час сезонних захворювань, проте для деяких людей він може створити чимало проблем. Зокрема, цей продукт у багатьох викликає алергічну реакцію, тож до його вживання потрібно ставитися обережно.

Також вчені довели, що часник посилює апетит, тому про обмеження його кількості у раціоні варто подумати й людям, які прагнуть скинути кілька кілограмів. Через побічні ефекти овочу не рекомендують його вживати тим, хто хворіє на виразку шлунку та дванадцятипалої кишки, гастрит та геморой. Він може також нашкодити людям з епілепсією та захворюваннями нирок і печінки.



Часник може зашкодити людям з хворобами шлунку / Фото Pexels

Якщо ви часто страждаєте від втоми та головних болів, то спробуйте вживати менше часнику, адже він тільки посилює ці недуги. Окрім того, в поодиноких випадках запашні зубчики коренеплоду можуть спричинити й болі у м'язах, висипання на шкірі, запаморочення, втрату апетиту та напади астми.

З цих причин лікарі радять відмовитися від вживання часнику вагітним та жінкам, які годують груддю.

Зверніть увагу! Часник може нашкодити і людям, які не мають протипоказань, якщо їсти його надто часто. Щоденне вживання цього продукту найбільше позначиться на печінці, і тоді корисний коренеплід стане отрутою для вашого організму. Зрештою це може призвести навіть до ожиріння печінки.

Дієтологи переконані, що денна норма часнику для дорослої людини не має перевищувати 2 – 3 зубчики, і цієї кількості буде цілком достатньо для підтримання імунітету та профілактики захворювань. Та їсти його потрібно сирим, адже в обробленому вигляді овоч втрачає всі свої корисні властивості.