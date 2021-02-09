Фітнес-тренерка назвала 2 звички, які допоможуть позбутися від жиру на животі

З віком стає все важче боротися з жиром на животі. Проте, виробивши правильні звички, ви зможете перехитрити коливання гормонів та покращити метаболізм.

Найчастіша причина набору ваги після 40 років – це неправильне харчування та відсутність тренувань, ділиться спостереженнями фітнес-тренерка з Лос-Анджелеса Сара Куш. На її думку, силові навантаження та включення в раціон більшої кількості натуральних продуктів, можуть розв'язати цю проблему.

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Ключем до успіху є послідовність. Для початку вам потрібен простий план, який розгортатиметься в міру того, як ви зміцнюватимете своє тіло. Спробуйте тренуватися не більше 20 хвилин на день, повторюючи навантаження, які відповідають вашій фізичній формі.

Крок 1: тренування



Регулярні заняття спортом пришвидшують метаболізм / Фото Pixabay

Сара Куш розповідає, що силові навантаження можуть суттєво змінити зовнішній вигляд та позитивно відбитися на вашому самопочутті. Тренерка додає, що жінки в період постменопаузи, які 2 рази на тиждень займалися з гантелями або гирями, втрачали за 6 тижнів кілька сантиметрів в талії.

Щоб активізувати метаболізм спробуйте поєднати вправи для підтримання тонусу м'язів з кардіонавантаженнями. Такий підхід допоможе спалювати жир рівномірно.

Після каріо виконайте вправи на прес. Вони працюють для глибоких м'язів та сприятимуть формуванню плоского живота. Щоб відчувати себе краще та зменшити інтенсивність крепатури та покращити гнучкість, тренерка радить додати до своїх навантажень розтяжку.

Крок 2: Харчування



Додайте в раціон більше цільної їжі / Фото Pixabay

Перейдіть на споживання цільної їжі (свіжі фрукти, овочі, цільні зерна та нежирні білки) та уникайте оброблених продуктів.

Коли ви переходите на здорове харчування, ви автоматично збагачуєтеся енергією, нарощуєте м’язи та покращуєте імунітет. Разом з тим, ви скоротите вживання цукрів, що допоможе підтримувати оптимальну кількість спожитих калорій.

Яка їжа повинна бути в раціоні

Сара Куш рекомендує включити у свій раціон ці 4 продукти

Варені яйця