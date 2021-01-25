Ходьба – це один з найпростіших та найефективніших способів поліпшити загальний стан здоров’я та втримати вагу після дієт. Щоб запустити процес швидкого спалення калорій, спробуйте дотримуватися 10 порад від фахівців.

Щоб ефективно знизити вагу та втримати її надовго, важливо не просто дотримуватися правильних звичок, а перетворити їх на здоровий спосіб життя, повідомляє My fitness. Ви зможете почуватися краще лише тоді, коли кожна дія буде приносити користь організму. І ходьба – це хороший старт.

Читайте також: Як схуднути та втримати вагу: поради від жінок, яким це вдалося

Дієти обіцяють швидкі результати, проте з часом вони провокують зворотний ефект та призводять або до відновлення, або до збільшення ваги. Це пояснюється тим, що дієта, яка не стала способом життя – не може стати оздоровчою. А ось дрібниці, на які ми не звикли звертати уваги, в підсумку демонструють найбільш неочікувані результати.

Розрахунок

Розрахунок спалених калорій залежить від маси тіла, інтенсивності тренувань та типу дієти. Для розрахунків зазначених в цій статті, автори ввели масу тіла 155-кілограмової людини в спеціальний калькулятор калорій.

Оскільки загальні рекомендації стверджують, що для схуднення на 0,45 кілограма потрібно спалити 3500 калорій, автори використали ці цифри, щоб визначити, скільки ваги ви можете втратити протягом місяця, змінивши свої звички.

Сходьте зі звичних маршрутів



Обирайте незвичні маршрути / Фото Pixabay

45-хвилинна ходьба зі швидкістю 5 кілометрів на годину допомагає спалювати приблизно 173 калорії. Втім, якщо під час прогулянки ви потрапляєте в парк, ліс або пляж зі специфічним ландшафтом, подібний темп за той же час призведе до втрати 315 калорій. Якщо організовувати одну таку прогулянку в тиждень, за місяць ви спалите додаткові 638 ​​калорій.

Прогулянки магазинами

Коли ви прямуєте до магазину, ваше завдання – якомога швидше зайти та вийти. Попри це, великі супермаркети можуть стати стадіоном для розминки ваших ніг.

Коли ви наступного разу опинитеся в торговому центрі, зробіть кілька кіл, уважно роздивіться вітрини та прогуляйтеся продуктовим супермаркетом, зайшовши у всі відділи. Додаткові 30 хвилин покупок спалюють 81 калорію. Робіть це двічі на тиждень і ви спалите 162 калорії. За місяць цей результат становитиме 648 калорій.

Збільшіть темп

Неквапливий темп ходьби здатен спалити 17 калорій за 5 хвилин. Пришвидшений темп допоможе скинути 47 калорій.

Фахівці радять додавати 1-хвилинні пришвидшення ходьби принаймні 4–5 разів на тиждень і ви будете спалювати приблизно 150 додаткових калорій. А це – 675 калорій на місяць!

Додайте випади

Прогулюючись в парку, змусьте себе розім'яти своє тіло. 10-хвилинні випади допоможуть спалити від 50 калорій на добу. Якщо робити таку вправу 4 рази на тиждень, ви відмінусуєте 200 калорій. А до кінця місяця ця цифра становитиме 900 калорій.

Бачите сходи – біжіть

Частіше прогулюйтеся сходами / Фото Pixabay

Підйом по сходах збільшує пульс та спалює зайві калорії. Піднімаючись сходами лише 5 хвилин на день, ви спалите зайві 47 калорій. 10-хвилинна пробіжка вгору спалить ще 100 калорій. Таким чином, 2 пробіжки сходами 2 рази на тиждень допоможуть вам скинути 900 калорій протягом місяця.

Додайте 15 хвилин прогулянки в перервах між роботою

Ця звичка допоможе боротися із негативним впливом сидячого способу життя. Зробивши швидку 15-хвилинну прогулянку посеред робочого дня, ви спалите 67 калорій. Ви також можете розбити активність на 3 короткі 5-хвилинні прогулянки перед кожним прийомом їжі. Це призведе до втрати 469 калорій на тиждень та 2000 калорій на місяць.

Проводьте час з дітьми

Ви можете проводити час з близькими та худнути! Граючи в активні ігри (хованки, перегони, ігри з тейпами), ви спалите 150 калорій за 30 хвилин. Організовуйте активний відпочинок 3 рази на тиждень, і ви скинете до 450 калорій. За місяць ця кількість зросте до 2000 калорій.

Домашні справи – теж можливість худнути

Прибирання, розвішування білизни чи приготування їжі – це можливість спалити калорії за категорією NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis). Переміщення квартирою до пральної машинки та складання одягу в шафу допоможе спалити 47 калорій за 15 хвилин. 30 хвилин домашніх справ призводять до 700 спалених калорій на тиждень та 3100 калорій впродовж місяця.

Вигулюйте собаку



Вигулюйте собаку / Фото Pexels

15-хвилинна прогулянка з собакою у спокійному темпі спалює близько 53 калорій. Якщо робити це 2 рази на день, ви скинете до 106 калорій. В тиждень ця цифра зросте до 742, а за місяць – до 3300 калорій. Якщо у вас немає собаки, ви можете звернутися у місцевий притулок для тварин та стати волонтером. Це принесе користь не лише вам, але й пришвидшить адаптацію чотирилапого друга.

Ходіть на роботу пішки

Якщо ви працюєте в офісі, відмовтеся від громадського транспорту чи авто. Прогулянка стане хорошим антистресом та способом підвищити креативність. 30-хвилинна прогулянка спалює 140 калорій. Якщо налагодити собі маршрут туди та назад, ви спалите 280 калорій на день. Якщо повторювати це принаймні 3 рази на тиждень, ви спалите близько 840 калорій за тиждень, або 3780 калорій за місяць.