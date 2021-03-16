Названо 3 невинні звички, які руйнують наше здоров'я: чим замінити

Короткий сон після важкої їжі, чай для покращення травлення та інтенсивні тренування після обіду. Це все, здавалося б, невинні звички, які приносять організму більше дискомфорту, ніж користі.

Хоч раз в житті ви лягали подрімати після порції важкої їжі. Або ж намагалися позбутися важкості в шлунку за допомогою чаю. Однак, такі способи завершити трапезу негативно впливають на шлунково-кишковий тракт – і ось чому.

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Післяобідній сон



Чому не варто лежати після прийомів їжі / Фото Pexels

Щоб відчути легку втому після їжі, нам достатньо однієї порції картоплі та м’яса. Найгірше, коли це відбувається на вечерю: спершу ми їмо жирні та висококалорійні страви, а потім – вирішуємо просто заснути, щоб уникнути важкості в шлунку.

Насправді це найпростіший спосіб порушити свою систему травлення.

Положення лежачи, порушує травні процеси та перешкоджає проходженню їжі, тож після сну може розвинутися здуття живота та закреп. Окрім цього, існує ризик, що після пробудження організм знов відчуватиме голод.

Рішення: не прилягати та не засинати одразу після прийому їжі. Перш ніж відправитися до ліжка, почитайте книгу або подивіться серію улюбленого шоу.

Чай для покращення травлення

Здається, що нічого так добре не лікує повний шлунок, як чай. Насправді всі сорти цього напою ускладнюють засвоєння деяких поживних речовин і мінералів, а у людей зі схильністю до анемії чай може знизити засвоєння заліза на 87%.

Крім того, у напою низький рівень pH, що негативно позначається на процесі перетравлення білків і жирів.

Рішення: найкраще, якщо ви потурбуєтеся, щоб між їжею та вживанням чаю утвориться інтервал, який становитиме принаймні 1 годину. Якщо у вас немає часу, замініть пакетовані чаї трав'яними напоями (м’ята, ромашка, липа, розторопша, кропива).

Фізична активність



Як відновлюватися після їжі / Фото Pexels

Інтенсивне фізичне навантаження одразу після їжі – ще одна шкідлива звичка. В такому разі організм витрачає забагато сили на перетравлювання, а додаткові процеси не дозволяють організму робити це правильно. Відтак, у вас можуть розвинутися нетравлення шлунка, болі та порушення роботи травної системи.

Рішення: замість пробіжки, йоги та фітнесу обирайте неквапливу прогулянку на свіжому повітрі.