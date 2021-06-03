30 днів популярної дієти: блогер поділився шокуючими результатами

Ютубер Кем Джонс вирішив випробувати систему інтервального голодування. 30 днів чоловік повністю обмежував споживання їжі на 16 годин та міг повертатися до звичного раціону лише протягом 8-годинного вікна.

Така схема інтервального голодування називається 16 на 8. Дієтологи стверджують, що вона нормалізує рівень глюкози та інсуліну в крові. Під час голодування організм активно спалює жирові запаси та не витрачає енергію на перероблювання їжі.

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Хоча Джонс спочатку боровся з голодом та навіть зловив себе на підрахунку часу до наступного перекусу, він зізнався, що його тіло швидко пристосувалося до пропуску сніданків.

Головною інтригою стало те, що Джонс вирішив не дивитися на своє тіло цілий місяць. Він зафіксував результати перед дієтою, щоб порівняти свій зовнішній вигляд після виклику. Щоденне роздивляння себе перед дзеркалом, на думку блогера, знівелювало б вау-ефект.

Чому інтервальне голодування допомагає худнути

30 днів інтервального голодування – Відео з каналу Goal Guys

Цей метод є ефективним, оскільки допомагає досягнути дефіциту калорій. Джонс розповів, що його типовий сніданок – 2 яйця, 2 тости, тофу та салат з руколи. Пропускаючи цей прийом їжі щодня, він значно скоротив кількість вжитих калорій.

Спершу блогер намагався готувати якомога більше їжі, щоб наїстися протягом 8-годинної перерви, але незабаром він зрозумів, що організм не може перетравлювати так багато продуктів, як це було раніше.

Інтервальне голодування підходить не всім

Окрім втрати ваги, інтервальне голодування пов’язане зі зниженням артеріального тиску та зниженням ризику діабету. Проте деяким людям така дієта протипоказана, оскільки може призвести до розладів харчової поведінки, непритомності та проблем зі сном.

Чим закінчився експеримент



30 днів інтервального голодування / Фото YouTube канал Goal Guys

На 30-ий день дієти Джонс зробив ще одне фото, щоб порівняти своє тіло до та після. Виявилося, що за місяць йому вдалося скинути 2,5 кілограма. Утім, щоб повторити результат блогера, вам доведеться регулярно займатися в спортзалі, ходити на пробіжки та добре висипатися. Ці прості кроки допоможуть вам втримати оптимальний рівень енергії під час дотримання будь-якої дієти.