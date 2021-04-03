Дієтологи назвали 5 ознак, які свідчать, що вам не підходить періодичне голодування
Періодичне голодування – це одна з найпоширеніших тенденцій у дієтології. Перспективні дослідження пов'язують періодичне голодування з втратою ваги, контролем рівня цукру в крові та відтермінуванням старіння.
Джерело:Insider
Водночас дієтологи вважають, що інтервальне або періодичне голодування – це не ліки проти зазначених проблем. Дієта повністю не вивчена, відповідно до цього, варто врахувати, що вона може нашкодити вашому організму. Утримання від їжі(навіть на короткий час) теж провокує побічні реакції.
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У вас є історія невпорядкованого харчування
Навмисне обмеження їжі протягом певних годин або конкретних днів тижня, може стати основним фактором, який провокує невпорядковане харчування, заявила дієтологиня Крісті Гаррісон. Спроба утриматися від їжі, коли ви голодні, вчить вас ігнорувати природні потреби тіла, що може створити небезпечний прецедент, особливо для тих, хто вже має проблеми з їжею.
Я не можу сказати вам, скільки людей переїдає чи вдається до емоційного переривання голодування. Однак, якщо ви раніше боролися з будь-яким харчовим розладом, слід проконсультуватися з лікарем перед будь-якою дієтою.
У вас нерегулярні місячні
Інший побічний ефект періодичного голодування може виникнути, якщо ви обмежуєте споживання калорій, позбавляючи організм енергії.
Втрата менструації є головною ознакою, що ваше тіло намагається зберегти енергію. В такому разі вам протипоказане голодування.
Ви відчуваєте втому, нудоту або запаморочення
Кому не підходить інтервальне голодування / Фото Pexels
Якщо ви починаєте постійно відчувати втому, нудоту, запаморочення – це може бути свідченням, що ви недоїдаєте.
Хоча нормально мати певний період адаптації при випробуванні нової дієти, відчуття цих симптомів більше ніж тиждень є ознакою, що ваше тіло погано адаптується до періодичного голодування. В такому разі вам варто звернутися до лікаря-дієтолога.
При радикальніших методах голодування, у вас може проявитися непритомність або зміна артеріального тиску, тож не продовжуйте експериментувати, навіть якщо відчуваєте мінімальні негативні наслідки.
У вас безсоння
Ще однією ознакою, що голодування погіршує ваше здоров’я, є порушення сну. У вас можуть виникнути проблеми із засипанням та часті прокидання посеред ночі. Часто вони супроводжуються почуттям голоду.
Дослідження показали, що періодичне голодування може вплинути на ваш добовий ритм та порушити фазу глибокого швидкого сну.
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Якщо періодичне голодування заважає вам виспатися, можливо, найкраще перекусити перед сном.
Ви намагаєтесь набрати м’язову масу
Хоча періодичне голодування часто використовується для втрати ваги, це не найкраща дієта для спортсменів, які повинні залишатися в формі.
Дослідження показали, що періодичне голодування може підвищити ймовірність втрати м’язової маси у порівнянні з іншими типами дієт для схуднення.
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