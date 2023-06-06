Ви дарма у це вірили: 5 найпопулярніших міфів про шкоду кондиціонера

Під час літньої спеки чи то зимового холоду може неабияк виручити всесезонний кондиціонер. Проте чимало людей побоюється цих приладів, адже відомо багато "фактів" про їхній негативний вплив.

Чимало інформації, яку ми чули про кондиціонери, не відповідає дійсності. Що з цього міфи, розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Міфи про кондиціонери

Від кондиціонера можна застудитись

Циркуляція холодного повітря у кімнаті, яку забезпечує кондиціонер, не може викликати застуду чи інфекційні захворювання. Також кондиціонери не можуть спричинити астму чи запалення легенів.

Кондиціонер не можна вмикати в приміщенні, де є маленька дитина

Насправді вашій дитині кондиціонер ніяк не нашкодить, якщо розміщувати техніку або ж малюка правильно. Уникайте прямого попадання холодного повітря, але не варто ховати малечу і зовсім від можливості загартуватись. До того ж перегрів для дітей куди шкідливіший.

Вентилятор безпечніший за кондиціонер

Вентилятор не охолоджує повітря, а лише переганяє його. Ефективним помічником у спеку та захисником від теплового удару буде саме кондиціонер, який дозволяє підтримувати здорову температуру у приміщенні.

Спати з увімкненим кондиціонером шкідливо

Особливо варто дбати про підтримку комфортної температури повітря під час сну, адже від цього залежить якість нічного відпочинку. У спекотну погоду ми часто прокидаємось через те, що тіло пітніє, і не відновлюємось повноцінно. Забезпечити тілу найкращі умови для розслаблення допоможе автоматична підтримка прохолоди у приміщенні, що й забезпечує кондиціонер, тож спати з ним можна і навіть потрібно! Важливо лише контролювати потік повітря: його направляйте у стелю.

В автомобілі краще відчиняти вікна, ніж вмикати кондиціонер

Отримати тепловий удар у спеку куди легше в автомобілі, особливо якщо він тривалий час "грівся" на сонці. Замість кондиціонера, який швидко розганяє прохолоду по салону, люди обирають відчинити вікна та створити протяг в автомобілі. Це не те що не допомагає охолодитися, а й може викликати нудоту, запаморочення чи втрату свідомості.