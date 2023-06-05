Особливу користь організму подарують ягоди, вівсянка, яйця, оливкова олія та авокадо. Їх експерти та дієтологи рекомендують вживати навіть щодня, щоб завжди почуватись здоровим.

До слова пам'ятайте: 11 найкращих продуктів для сніданку

Які продукти варто їсти щодня

Вівсянка

Її вважають ледь не основним продуктом для сніданку, адже вона відома своїм вмістом клітковини (розчинної та нерозчинної форм). Перша може допомогти знизити рівень холестерину в крові та покращити відчуття ситості, а друга може сприяти здоров'ю та регулярності травлення.

Щоб збільшити щоденне споживання клітковини, замініть ранкові пластівці на вівсянку, додайте вівсяне борошно у випічку та поєднуйте його з іншими суперпродуктами під час їжі протягом дня.

Авокадо

Воно стало неймовірно популярним не просто так. У ньому знайдете значну кількість калію, фолатів, вітаміну К і вітаміну Е, а також близько 13 грамів клітковини на 200 грамів продукту. Це дозволяє авокадо сприяти здоров'ю кишечника, покращувати рівень холестерину в крові й знижувати рівень жиру в організмі.

Його можна розім'яти і додати до тостів, порізати кубиками й покращити салат чи кашу. Ще один варіант – просто зробити смузі.



Авокадо обов'язково має бути у вашому раціоні / Фото Pexels

Яйця

Яйця є джерелом білка і вважаються повноцінним білком, оскільки містять всі незамінні амінокислоти. У них ви знайдете лютеїн, який корисний для здоров'я очей, холін, який входить до складу ацетилхоліна (нейромедіатора, що бере участь у регулюванні серцебиття) та який необхідний для утворення жирів, що підтримують клітинну мембрану.

Оливкова олія

Хоч у ній немає білків і вуглеводів, вона потішить ненасиченими жирами. Ці речовини можуть зменшити запалення в організмі та позитивно впливають на гени, пов'язані з раком. В оливковій олії є фенольні сполуки, які мають потужні антиоксидантні властивості та сприятливо впливають на здоров'я артерій, а також мають протизапальні та антимікробні властивості.

Читайте також Скільки черешні можна їсти на день

Ягоди

Полуниця, чорниця, малина та ожина будуть найкращими для вас. Особливо влітку! Їх можна вживати і в замороженому вигляді, адже в них є чимало клітковини й антиоксидантів. Більшість ягід низькокалорійні, тож з ними ще й можна худнути.