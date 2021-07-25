5 напоїв, які заважають схуднути: деталі від дієтологів

Коли люди починають худнути, то уважно стежать за їжею. Проте часто забувають про напої, а саме вони можуть бути "калорійною бомбою".

Американські дієтологи назвали п'ять видів напоїв, які погано впливають на фігуру і перешкоджають схудненню.

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Дієтолог Ешлі Нейдер (Ashley Nader) розповіла, що часто при схудненні увага приділяється тільки їжі, проте відмова від висококалорійних напоїв з вмістом цукру також дуже важливий. Так, всього один "невинний" напій може додати 500 кілокалорій до раціону.

Соки

Першими в списку шкідливих для фігури напоїв стали соки. За словами дієтолога Клари Лоусон (Clara Lawson), вони містять багато цукру і позбавлені корисної клітковини. Краще з'їсти свіжий фрукт замість соку або вибирати варіанти напою з найменшим вмістом цукру і випивати не більше половини склянки.

Алкогольні коктейлі

Дієтолог Ліндсі ДеСото (Lindsey DeSoto) радить пити низьковуглеводне пиво або екстрабрют ігристі вина замість таких коктейлів, як, наприклад, Піна колада і Маргарита. Незалежно від обраного алкогольного напою фахівці не рекомендують випивати більше одного чи двох келихів в день.

Газовані напої

У списку опинилися і газовані напої, оскільки в них багато цукру. Клара Лоусон стверджує, що дієтична газована вода шкідлива, бо у ній також багато цукру. До їх складу входять штучні підсолоджувачі, які не тільки підсилюють тягу до більш калорійних продуктів. А ще можуть порушувати регуляцію рівня цукру в крові і баланс кишкових бактерій.

Вершки

Тим, хто хоче скинути вагу, також не варто додавати в каву ароматизовані висококалорійні вершки. Краще розбавляти каву несолодким ванільним мигдальним молоком або вівсяним молоком.

Спортивні напої

Солодкі спортивні напої стали п'ятими і останніми в списку. Вони також містять багато цукру і кілокалорій. Ліндсі ДеСото радить віддавати перевагу простій воді, зеленому чаю або чорній каві, якщо тренування проходить на початку дня. Ці напої сприяють розщепленню жиру.