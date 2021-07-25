5 напитков, которые мешают похудеть: детали от диетологов

Когда люди начинают худеть, то внимательно следят за едой. Однако часто забывают о напитках, а именно они могут быть "калорийной бомбой".

Американские диетологи назвали пять видов напитков, которые плохо влияют на фигуру и препятствуют похудению.

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Диетолог Эшли Нейдер (Ashley Nader) рассказала, что часто при похудении внимание уделяется только пищи, но отказ от высококалорийных напитков с содержанием сахара также очень важен. Так, всего один "невиновен" напиток может добавить 500 килокалорий в рацион.

Соки

Первые в списке вредных для фигуры напитков – это соки. По словам диетолога Клары Лоусон (Clara Lawson), они содержат много сахара и лишены полезной клетчатки. Лучше съесть свежий фрукт вместо сока или выбирать варианты напитка с наименьшим содержанием сахара и выпивать не более половины стакана.

Алкогольные коктейли

Диетолог Линдси ДеСото (Lindsey DeSoto) советует пить низкоуглеводное пиво или экстра-брют игристые вина вместо таких коктейлей, как, например, Пина колада и Маргарита. Независимо от выбранного напитка специалисты не рекомендуют выпивать больше одного или двух бокалов в день.

Газированные напитки

В списке оказались и газированные напитки, так как в них много сахара. Клара Лоусон утверждает, что диетическая газировка вредна, потому что в ней также много сахара. В их состав входят искусственные подсластители, которые не только усиливают тягу к более калорийных продуктов. А еще могут нарушать регуляцию уровня сахара в крови и баланс кишечных бактерий.

Сливки

Тем, кто хочет сбросить вес, также не стоит добавлять в кофе ароматизированные высококалорийные сливки. Лучше разбавлять кофе несладким ванильным миндальным молоком или овсяным молоком.

Спортивные напитки

Сладкие спортивные напитки стали пятыми и последними в списке. Они также содержат много сахара и килокалорий. Линдси ДеСото советует отдавать предпочтение простой воде, зеленому чаю или черной кофе, если тренировка проходит в начале дня. Эти напитки способствуют расщеплению жира.