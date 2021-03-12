5 неочікуваних переваг соку лимона для вашого здоров'я

Лимонний сік зазвичай використовується для приготування їжі чи випічки. Проте цитрусові мають чимало переваг для здоров'я, включаючи покращення травлення, що є передумовою здорового схуднення.

Лимонний сік має низку переваг для здоров’я, що пов'язано з багатим вмістом вітаміну С та калію. Регулярне додавання лимонного соку у свій раціон допомагає знизити ймовірність розвитку діабету, а його антибактеріальні властивості роблять цей продукт знахідкою в сезон пониженого імунітету.

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Лимони багаті вітаміном С, кальцієм, калієм і фолієвою кислотою. Тож не дивно, що сік цього цитрусового позитивно впливає на організм.

Покращує травлення



Чим корисний сік лимона / Фото Pexels

Лимоні багаті клітковиною, яка стимулює вироблення ферментів, що допомагають позбутися небажаних відходів з організму. Лимонний сік, своєю чергою володіє потужними діуретичними властивостями та усуває затримку рідини в організмі.

Крім цього поєднання м’якоті лимона зі шкіркою фрукта може знизити ризик закрепів.

Бореться з каменями в нирках

У м'якоті цитрусових плодів містяться органічні кислоти, серед яких найбільше лимонної і яблучної. Саме вони сприяють тому, що сік, вичавлений з лимона, руйнівно впливає на камені в нирках.

Однак плід впливає не на всі види каменів. Розчиненню піддаються тільки конкременти, що складаються з солей сечової кислоти – урати, які утворюються при підвищенні кислотності сечі. Відповідно, для їх розчинення достатньо зрушити в лужну сторону pH урини. Лимонна кислота легко справляється з подібним завданням.

Під впливом кислоти, що міститься в лимоні, камені або повністю розчиняються, або зменшуються в розмірах, а залишки легко і майже безболісно виводиться разом з сечею.

Допомагає схуднути



Сік лимона допомагає схуднути / Фото Pexels

Сік і цедра лимона є додатковими постачальниками вітаміну С, антиоксидантів та пектину – речовини, яка подовжує відчуття ситості. Це приглушує наш апетит впродовж дня і відповідно захищає від імпульсивних шкідливих перекусів з порожніми калоріями.

Покращує стан шкіри

Регулярне вживання лимонів очищує шкіру, роблячи її гладкою та сяючою. А вітамін С сприяє синтезу колагену, що додає шкірі ще один захисний шар.

Знижує ризик розвитку діабету

Вміст цукру в лимоні становить всього лише 2,5%, зате плід багатий:

глюкозою – 0,8 – 1,3%;

фруктозою – 0,6 – 1%;

сахарозою – 0,7 – 1,2%.

А це означає, що при заміні фруктово-ягідних напоїв на сік лимону, у вас зменшиться ризик діабету.

Ще одна перевага соку лимону – його клітковина. Саме вона не дає можливості підвищити рівень цукру понад норму та запобігає різким стрибкам глюкози в крові.