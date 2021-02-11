Від чорної смородини до помідорів: 20 продуктів з найбільшим вмістом вітаміну С
Небагато вітамінів є настільки корисними як вітамін С, також відомий як "аскорбінова кислота". Він підтримує здоров’я всього організму, починаючи від шкіри й закінчуючи імунною системою. Якої денної дози аскорбінки потребує наш організм? В яких продуктах його шукати? Чи варто додатково приймати вітамінні добавки? Відповіді знайдете у цій статті.
Джерело:24 канал
Вітамін С – водорозчинний вітамін, який діє як антиоксидант і відіграє важливу роль у підтримці здоров’я сполучних тканин організму, зміцнює серцевий м'яз, сприяє регенерації тканин і посилює всмоктування інших поживних речовин. Найбільша кількість вітаміну С міститься в овочах та фруктах.
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Оскільки наш організм не здатний зберігати аскорбінову кислоту "про запас" або продукувати її самостійно, надзвичайно важливо включити у свій раціон велику кількість продуктів, які містять цю незамінну для нашого організму речовину.
Як правильно вживати вітамін С / Фото Unsplash
Тож скільки необхідно споживати вітаміну С, щоб залишатися здоровими?
Потреба організму в аскорбіновій кислоті залежить від ряду факторів, зокрема віку та статті. Для вагітних жінок і жінок, які годують грудьми, а також активних і пасивних курців добова норма вітаміну С відрізнятиметься.
Для 97% – 98% здорових людей денна доза аскорбінової кислоти є однаковою:
Для немовлят:
- віком 0 – 6 місяців – 40 міліграмів на день;
- 7 – 12 місяців – 50 міліграмів на день.
Для дітей:
- віком 1 – 3 роки – 15 міліграмів на день;
- 4 – 8 років - 25 міліграмів на день;
- 9 – 13 років - 45 міліграмів на день.
Для підлітків:
- дівчат віком 14 – 18 років – 65 міліграмів на день;
- вагітних дівчат-підлітків – 80 міліграмів на день;
- дівчат-підлітків, які годують грудьми – 115 міліграмів на день;
- хлопців віком 14 – 18 років – 75 міліграмів на день.
Для дорослих:
- чоловіків віком 19+ - 90 міліграмів на день;
- жінок віком 19+ – 75 міліграмів на день;
- вагітних жінок – 85 міліграмів на день;
- жінок, які годують грудьми – 120 міліграмів на день.
Курцям, а також особам, які є пасивними курцями, денну норму вітаміну С слід збільшити до 35 міліграмів на день.
Продукти-лідери за вмістом вітаміну С
Попри те, що сьогодні на фармацевтичному ринку присутня величезна кількість вітамінних добавок, найкращим способом забезпечити потребу організму у вітаміні С є щоденне вживання в їжу великої кількості овочів та фруктів.
Де міститься найбільша кількість аскорбінової кислоти, а також ряд інших корисних речовин?
|
|
Продукт
|
Кількість продукту
|
Кількість вітаміну С у продукті
|
% від добової норми вітаміну С
|
1.
|
Чорна смородина
|
Одна чашка*
|
203 міліграми
|
338%
|
2.
|
Болгарський перець (червоний)
|
1 чашка
|
190 міліграм
|
317%
|
3.
|
Ківі
|
1 чашка
|
164 міліграми
|
273%
|
4.
|
Гуава
|
1 плід
|
126 міліграм
|
209%
|
5.
|
Болгарський перець (зелений)
|
1 чашка
|
120 міліграми
|
200%
|
6.
|
Апельсин
|
1 великий плід
|
98 міліграм
|
163%
|
7.
|
Полуниці
|
1 чашка
|
89 міліграми
|
149%
|
8.
|
Папайя
|
1 чашка
|
87 міліграм
|
144%
|
9.
|
Броколі (сире)
|
1 чашка
|
81 міліграм
|
135%
|
10.
|
Капуста Кале (листова капуста)
|
1 чашка
|
80 міліграм
|
134%
|
11.
|
Петрушка
|
1 чашка
|
80 міліграм
|
133%
|
12.
|
Ананас
|
1 чашка
|
79 міліграм
|
131%
|
13.
|
Брюссельська капуста (варена)
|
Пів чашки
|
48 міліграм
|
81%
|
14.
|
Цвітна капуста (сира)
|
1 чашка
|
46 міліграм
|
77%
|
15.
|
Манго
|
1 чашка
|
46 міліграм
|
76%
|
16.
|
Лимон
|
1 плід
|
45 міліграм
|
74%
|
17.
|
Грейпфрут
|
Половина плоду
|
38 міліграм
|
64%
|
18.
|
Медова диня
|
1 чашка
|
32 міліграми
|
53%
|
19.
|
Горох (сирий)
|
1 чашка
|
23 міліграми
|
38%
|
20.
|
Помідор (сирий)
|
1 чашка
|
23 міліграми
|
38%
Зверніть увагу! На кількість вітаміну С в овочах і фруктах може суттєво впливати спосіб їх приготування. Найбільше аскорбінової кислоти – у сирих плодах. Втрати вітаміну при термічній обробці можна звести до мінімуму, якщо овочі-фрукти готувати на пару або у мікрохвильовій печі.
Корисні властивості вітаміну С
Продукти з найвищим вмістом вітаміну С / Фото Pexels
Покращує стан шкіри (внаслідок стимуляції утворення колагену)
Вітамін С допомагає залишатися шкірі блискучою, здоровою і… молодою. За даними дослідження, яке проводилося за участю понад 4 000 жінок, споживання їжі, збагаченої вітаміном С уповільнює темпи появи зморшок і зменшує сухість шкіри. Використання сироватки, до складу якої входить аскорбінова кислота може знизити ймовірність виникнення гіперемії (почервоніння) шкіри внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання (UVB), а також зменшити ризик виникнення сонячних опіків на 60%.
Ще однією причиною чому продукти з високим вмістом вітаміну С є важливими для здоров’я шкіри – це участь цього вітаміну у процесі утворення колагену (основного білка, який входить до складу шкіри, сухожиль, зв’язок і кровоносних судин). Колаген допомагає загоюватися ранам та формуватися рубцевій тканині. Крім того, за даними дослідження, проведеного у Кільському університеті ім. К. Альбрехта (Німеччина), колаген покращує еластичність шкіри та зволожує її, однак відбувається це лише за наявності в організмі достатньої кількості вітаміну С.
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Покращує засвоєння заліза
Залізо – це мінерал, який бере участь у багатьох ключових процесах, що відбуваються в організмі. Залізо є головним компонентом гемоглобіну, що міститься в еритроцитах (червоних кров’яних тільцях) і відповідає за доставку кисню у клітини всього тіла. Брак цього мінералу може призвести до залізодефіцитної анемії – стану, симптомами якого є слабкість, задишка і головокружіння. Споживання вітаміну С разом із залізом значно підвищує засвоєння останнього організмом і запобігає його дефіциту. Одне з досліджень показало, що прийом 100 міліграмів вітаміну С (з харчовими продуктами) підвищує засвоюваність заліза аж на 67%.
Знижує ризик виникнення подагри
Подагра – це болюча форма артриту, який проявляється сильним почервонінням, набряками і чутливістю суглобів (особливо великих пальців ніг). Збагачення раціону продуктами з високим вмістом вітаміну С – один із найпростіших і доволі ефективних способів профілактики цього захворювання.
Бореться з вільними радикалами
Вітамін С є одним із головних антиоксидантів, який захищає клітини організму від ушкоджень, спричинених шкідливими молекулами (вільними радикалами), а також токсичними хімічними речовинами, які містяться, наприклад, у сигаретному димі.
Вільні радикали можуть накопичуватися в організмі і через деякий час викликати різні захворювання, такі як рак, серцево-судинні патології, діабет чи артрит. Сприяють цьому певні негативні фактори: незбалансоване харчування, нездоровий спосіб життя і довготривалий вплив на організм забруднювачів та токсинів з навколишнього середовища.
В перці міститься 120 міліграм вітаміну С / Фото Pexels
Зміцнює імунітет
Імунопідсилюючі властивості вітаміну С задокументовані не одним масштабним дослідженням. Тож можна впевнено сказати, що однією з головних ознак браку аскорбінової кислоти в організмі є ослаблена імунна система.
Дослідження швейцарських вчених виявило, що прийом достатньої кількості вітаміну С допомагає полегшити симптоми та скоротити тривалість респіраторних інфекцій, у тому числі ГРВІ, бронхіту і синуситу, а також полегшити перебіг пневмонії, малярії і кишкових інфекцій.
Допомагає у процесі лікування раку
Вітамін С є потужним антиоксидантом, який допомагає боротися зі злоякісними процесами в організмі. За даними метааналізу 76 наукових досліджень, внутрішньовенне введення аскорбінової кислоти сприяє зменшенню пухлини у розмірах і, завдяки полегшенню побічних ефектів проведеної хіміотерапії (нудоти, депресивних станів і втомлюваності), покращує якість життя пацієнта.
Підтримує здоров’я серця
Здоровий спосіб життя (передусім здорове харчування) є одним із найефективніших методів профілактики серцево-судинних захворювань. Зокрема дієта з багатим вмістом вітаміну С допомагає зменшити вплив негативних факторів, які викликають ці захворювання. Фінські науковці дійшли висновку, що щоденний прийом щонайменше 700 мг вітаміну С знижує ризик розвитку захворювань серця на чверть у порівнянні з людьми, які не приймають цього вітаміну додатково.
За даними іншого дослідження, прийом лише 500 мігірамів вітаміну С щодня значно знижує рівень тригліцеридів та "поганого" холестерину у крові – двох "найкращих друзів" серцево-судинних захворювань.
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Найпоширеніші симптоми дефіциту вітаміну С в організмі:
- поява синців (навіть при мінімальних ушкодженнях);
- набряк, запалення ясен (гінгівіт), підвищена їх кровоточивість;
- втрата зубів;
- повільне загоювання ран;
- сухе посічене волосся;
- сухі червоні плями на шкірі;
- шорстка, суха шкіра, яка лущиться;
- часті носові кровотечі;
- ослаблена імунна система, що проявляється зокрема частими застудами;
- розлади травлення, такі як синдром "дірявого кишечника" (коли проникність стінок кишечника підвищується і у кров потрапляють бактерії та частинки їжі);
- збільшення ваги (через уповільнений обмін речовин);
- набряклі та болючі суглоби.
Тривала нестача вітаміну С може з часом призводити до розвитку серйозних захворювань:
- артеріальної гіпертензії;
- захворювань жовчного міхура;
- інсульту;
- деяких видів раку;
- атеросклерозу.
Де міститься вітамін С / Фото Pexels
Що буде, якщо передозувати цим вітаміном
Вітамін С не може накопичуватися в організмі – надлишкова його кількість виводиться з організму, тому передозування аскорбіновою кислотою не становить серйозної загрози. Однак якщо прийняти понад 2 грами вітаміну С на день, можуть виникнути розлади травлення, у тому числі діарея.
Якщо передозувати вітамінними препаратами з вмістом аскорбінової кислоти, підвищиться ризик появи каменів у нирках (це застереження стосується передусім чоловіків). Тож якщо ви вже лікувалися від сечокам’яної хвороби, перед тим, як почати приймати харчові добавки з вітаміном С, проконсультуйтеся з лікарем.
Утім, у будь-якому разі намагайтеся отримати аскорбінову кислоту з харчів, оскільки біологічні добавки з вмістом вітаміну С можуть вступати у реакцію з деякими лікарськими засобами, зокрема естрогеном, інгібітори протеази, окремими антикоагулянтами, ніацином та алюмінієвмісними ліками, такими як зв'язувачі фосфатів. Тож якщо приймаєте будь-який із цих препаратів, перед тим як почати приймати вітамінну добавку, обов’язково порадьтеся з фахівцем.
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