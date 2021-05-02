5 низькокалорійних коктейлів, які не нашкодять фігурі: як приготувати

Джерело:24 канал
Довгі вихідні – хороша нагода влаштувати домашню вечірку. А яка вечірка без смачних коктейлів? Утім, висока калорійність цукру та алкоголю, може зіпсувати усі плани. Щоб не допустити цього, зібрали 5 рецептів низькокалорійних коктейлів, які не нашкодять фігурі.
Головне – не забувайте про те, що до складу цих коктейлів входять спиртні напої, які в надмірній кількості, шкодять вашому здоров'ю. Спробуйте обмежитися лише однією порцію обраного варіанту та ні якому разі не намагайтеся продегустувати все впродовж одного вечора.
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Низькокалорійні коктейлі / Фото Pexels
Енергетична цінність – лише 140 калорій/порція.
Один з найпопулярніших літніх коктейлів може стати кориснішим, якщо замінити висококалорійний сироп натуральною альтернативою, яка не містить цукру. Знайти сиропи на основі стевії можна на спеціалізованих сайтах та крамничках зі здоровою їжею.
Вам необхідні:
Наріжте лайм та помістіть його в келих разом з м'ятою та сиропом зі стевії. Перетріть їх разом. Налийте в келих ром та залийте все до верху содовою.
Низькокалорійні коктейлі / Фото Pxhere
Енергетична цінність – 156 калорій/порція.
Мікс джину з лаймовим соком практично не містить вуглеводів, що важливо для низькокалорійного коктейлю.
Вам необхідні:
У келих насипте лід. Налийте зверху сік лайма та джин. Також ви можете змішати всі інгредієнти в шейкері.
Низькокалорійні коктейлі / Фото Pexels
Енергетична цінність – 130 калорій/порція.
Це, мабуть, один з головних представників "кислих" коктейлів. Так само як і в випадку з мохіто, цукровий сироп можна замінити корисною натуральною альтернативою.
Змішайте бурбон, сік, сироп і 1 яєчний білок у шейкері. Додайте лід і збовтуйте до утворення піни. Зцідіть у високий стакан та прикрашайте цедрою.
Низькокалорійні коктейлі / Фото Pexels
Енергетична цінність – близько 250 калорій/порція.
Ви можете вилучити горілку з напою, від цього його смак не постраждає, а ваше самопочуття – виграє.
Змішайте усі перераховані інгредієнти в високому стакані. прикрашайте м'ятою.
Низькокалорійні коктейлі / Фото Unsplash
Енергетична цінність – близько 250 калорій/порція.
Покладіть на дно келиха цукор, додайте краплю бітеру та содову. Перетріть їх разом. Додайте лід та залийте алкоголь. Прикрашайте коктейль цедрою та вишнею.