5 низькокалорійних коктейлів, які не нашкодять фігурі: як приготувати

Довгі вихідні – хороша нагода влаштувати домашню вечірку. А яка вечірка без смачних коктейлів? Утім, висока калорійність цукру та алкоголю, може зіпсувати усі плани. Щоб не допустити цього, зібрали 5 рецептів низькокалорійних коктейлів, які не нашкодять фігурі.

Головне – не забувайте про те, що до складу цих коктейлів входять спиртні напої, які в надмірній кількості, шкодять вашому здоров'ю. Спробуйте обмежитися лише однією порцію обраного варіанту та ні якому разі не намагайтеся продегустувати все впродовж одного вечора.

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Мохіто Лайт



Низькокалорійні коктейлі / Фото Pexels

Енергетична цінність – лише 140 калорій/порція.

Один з найпопулярніших літніх коктейлів може стати кориснішим, якщо замінити висококалорійний сироп натуральною альтернативою, яка не містить цукру. Знайти сиропи на основі стевії можна на спеціалізованих сайтах та крамничках зі здоровою їжею.

Як приготувати

Вам необхідні:

Ром – 60 мілілітрів

Сироп – 30 мілілітрів

Содова – 30 мілілітрів

Сік лайма – 30 мілілітрів

Кілька шматочків лайму та листя м'яти для декору

Наріжте лайм та помістіть його в келих разом з м'ятою та сиропом зі стевії. Перетріть їх разом. Налийте в келих ром та залийте все до верху содовою.

Гімлет



​Низькокалорійні коктейлі / Фото Pxhere

Енергетична цінність – 156 калорій/порція.

Мікс джину з лаймовим соком практично не містить вуглеводів, що важливо для низькокалорійного коктейлю.

Як приготувати

Вам необхідні:

Джин або горілка – 50 мілілітрів

Лаймовий сік або сироп – 25 мілілітрів

Лайм – 2 шматочки

Лід

У келих насипте лід. Налийте зверху сік лайма та джин. Також ви можете змішати всі інгредієнти в шейкері.

Віскі сауер



Низькокалорійні коктейлі / Фото Pexels

Енергетична цінність – 130 калорій/порція.

Це, мабуть, один з головних представників "кислих" коктейлів. Так само як і в випадку з мохіто, цукровий сироп можна замінити корисною натуральною альтернативою.

Як приготувати

Бурбон – 50 мілілітрів

Лимонний сік – 25 мілілітрів

Яєчний білок – 1 штука

Сироп – 20 мілілітрів

Цедра лимону

Змішайте бурбон, сік, сироп і 1 яєчний білок у шейкері. Додайте лід і збовтуйте до утворення піни. Зцідіть у високий стакан та прикрашайте цедрою.

Полунично-цитрусова горілка

Низькокалорійні коктейлі / Фото Pexels

Енергетична цінність – близько 250 калорій/порція.

Ви можете вилучити горілку з напою, від цього його смак не постраждає, а ваше самопочуття – виграє.

Як приготувати

Цитрусова горілка – 50 мілілітрів

Полуниця – 4 штуки

Гілочка м'яти – 1 штука

Сироп – 20 мілілітрів

Сік лимона – 20 мілілітрів

Змішайте усі перераховані інгредієнти в високому стакані. прикрашайте м'ятою.

Олд фешн



Низькокалорійні коктейлі / Фото Unsplash

Енергетична цінність – близько 250 калорій/порція.

Як приготувати

Віскі – 50 мілілітрів

Цукор тростинний / кокосовий / цукрозамінник – 1 чайна ложка

Бітер

Содова

Лід

Цедра цитрусових та вишня для прикраси

Покладіть на дно келиха цукор, додайте краплю бітеру та содову. Перетріть їх разом. Додайте лід та залийте алкоголь. Прикрашайте коктейль цедрою та вишнею.