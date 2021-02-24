Дослідження стверджують, що ефективність ваших занять впливає не тільки режим і правильне харчування, а й час доби. Більше про це – далі.

Якби всі популярні засоби та вправи для схуднення працювали ідеально, життя б стало занадто ідеальним та простим. Тому, щоб скинути зайві кіло та досягнути ідеальної фігури, важливо докласти чимало зусиль. Зокрема, полюбити спорт.

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Якщо ви боретеся за струнке та підтягнуте тіло, то вже й самі могли зрозуміти, що досягнути результатів без тренувань – не вийде. Ймовірно, ваші походи в тренажерний зал або домашні заняття з йоги припадають на вечір – інколи це єдиний вільний від роботи час. Втім, вчені стверджують, що час доби відіграє не останню роль в ефективності тренувань. І вечірній час – не найкращий вибір.

Результати експерименту



Спорт перед їжею покращує сприйнятливість організму до інсуліну / Фото Pexels

Вчені університетів Бата і Бірмінгема у Великобританії провели дослідження, щоб з'ясувати оптимальний час для тренувань. В експерименті взяли участь 30 добровольців з зайвою вагою.

Учасників розділили на 3 групи. За умовами, перша група тренувалася до сніданку, друга – відразу після, а третя – дотримувалася стандартного режиму дня. Експеримент тривав 6 тижнів і показав, що найбільш ефективним виявився режим 1-ї групи добровольців: у них калорії спалювалися вдвічі швидше в порівнянні з іншими учасниками.

Вченим вдалося з'ясували, що заняття спортом перед прийомом їжі покращують сприйнятливість організму до інсуліну. А це, своєю чергою, знижує ризик розвитку діабету.

Найкращий час – ранок

На думку дослідників, ідеальний ранок повинен починатися не з кави, а й з пробіжки. Перевага ранніх кардіотренувань в ефекті "допалювання", коли калорії спалюються не лише під час самих навантажень, але й після них.



Ранкові заняття запускають процес схуднення / Фото

Виявилося, тренування можуть підтримувати високу швидкість метаболізму протягом декількох годин. Після вечірнього тренування ми зменшуємо активність: йдемо спати або вибираємо пасивний відпочинок. У такі моменти ефект допалювання калорій практично відсутній.

Чи варто тренуватися натщесерце

Для ефективнішого схуднення не варто поспішати з ранковим прийомом їжі. Максимальна кількість жиру спалюється під час занять натщесерце. В основному організм черпає енергію з вуглеводів, і коли їх не вистачає – переходить на використання жирових тканин як резервного джерела.

Правда, здесь есть свои нюансы. Если у вас слабое здоровье или имеются проблемы с сердцем, с утра лучше ограничиться лёгкой тренировкой и не перегружать себя. Так как в первое время после пробуждения кровь более густая, её не так просто проталкивать по сосудам, что становится дополнительной нагрузкой на сердце. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/lifestyle/article-4103349-v-kakoe-vremja-sutok-luchshe-vsego-trenirovatsja-mnenie-uchjonyh.html?utm_source=copypaste