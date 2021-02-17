5 ознак, що вам пора зменшити вживання цукру: поради нутриціологині

Зміна маси тіла, проблеми зі шкірою та втома можуть вказувати на те, що у вас не все гаразд з харчуванням. На думку експертів, ці та інші симптоми можуть вказувати, що ви споживаєте надто багато цукру.

Оскільки наш організм потребує глюкози, ми не можемо повністю відмовитися від продуктів в яких міститься цукор. Втім, важливо знати, які підсолоджувачі шкідливі для нас, а які – позитивно впливають на стан організму. Якщо цукор з фруктів володіє оптимальним часом розчеплення та допомагає нам почуватися краще, то цукри з випічки, морозива та цукерок можуть стати причиною надмірної ваги та спровокувати чимало проблем зі здоров'ям.

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Необов'язково відмовлятися від солодощів. Головне – зменшити їх споживання, якщо ви помітили, що у вас почастішали ці симптоми.

Різка зміна настрою

Надмірне вживання цукру розгойдує емоційну систему. Різкі та часті перепади настрою можуть стати наслідком надлишку цукру в організмі. Все це пов'язано з гормонами. Якщо ви з'їли плитку шоколаду – чекайте покращення настрою, зумовленого стрибком інсуліну. Однак швидко цей ефект вивітриться, залишивши по собі пригнічення.

Нещодавно європейські дослідження встановили зв'язок між зайвою кількістю цукру в організмі та виникненням неврозу.

Проблеми зі шкірою

Від солодкого з'являються прищі – і це не міф.

Через цукор погіршується стан шкіри та знижується вироблення природнього колагену. Від надмірного вживання солодощів відбувається окислення, а в кислому середовищі з'являється висип. Через цукровмісні продукти шкіра стає жирнішою, оскільки посилюється робота сальних залоз. Тож, якщо ви боретеся з висипами – почніть слідкувати за кількістю солодкого в раціоні.

Підвищена сонливість

Не дивуйтеся, якщо після шматочка торта вам захочеться спати. Продукти, в яких міститься багато цукру мають високий глікемічний індекс. У США була проведено кілька досліджень, які довели, що надмірне вживання солодкого призводить до проблем зі сном і провокує втому. Після різкого стрибка рівень інсуліну швидко знижується, що і викликає сонливість.

Ви почали частіше перекушувати

На короткий час пончик або плитка шоколаду дають відчуття ситості. Але вже через пару годин ви відчуєте відчуття голоду.

Вживання швидких цукрів розгойдує механізм вироблення глюкози і інсуліну. Підшлункова залоза посилено синтезує інсулін, щоб переробити цукор. Потім він різко падає. В ці моменти організм інстинктивно вимагає перекусу.

Ви постійно хочете солодкого

Цукрова залежність існує. Вживання солодкого провокує викид дофаміну – гормону щастя. Саме через це, ті, хто відмовляється від цукру стикаються з синдромом відміни – "дофамінової ломки", яка свідчить про те, що організм хоче отримати дозу продуктів з вмістом цукру. Якщо ви не можете відмовити собі в плитці шоколаду, тістечку та пончику чи не уявляєте завершення дня без печива з соком, ймовірно, варто поступово скоротити вживання солодощів.

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