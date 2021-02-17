5 ознак, що вам пора зменшити вживання цукру: поради нутриціологині

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Зміна маси тіла, проблеми зі шкірою та втома можуть вказувати на те, що у вас не все гаразд з харчуванням. На думку експертів, ці та інші симптоми можуть вказувати, що ви споживаєте надто багато цукру.
Оскільки наш організм потребує глюкози, ми не можемо повністю відмовитися від продуктів в яких міститься цукор. Втім, важливо знати, які підсолоджувачі шкідливі для нас, а які – позитивно впливають на стан організму. Якщо цукор з фруктів володіє оптимальним часом розчеплення та допомагає нам почуватися краще, то цукри з випічки, морозива та цукерок можуть стати причиною надмірної ваги та спровокувати чимало проблем зі здоров'ям.
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Необов'язково відмовлятися від солодощів. Головне – зменшити їх споживання, якщо ви помітили, що у вас почастішали ці симптоми.
Надмірне вживання цукру розгойдує емоційну систему. Різкі та часті перепади настрою можуть стати наслідком надлишку цукру в організмі. Все це пов'язано з гормонами. Якщо ви з'їли плитку шоколаду – чекайте покращення настрою, зумовленого стрибком інсуліну. Однак швидко цей ефект вивітриться, залишивши по собі пригнічення.
Нещодавно європейські дослідження встановили зв'язок між зайвою кількістю цукру в організмі та виникненням неврозу.
Від солодкого з'являються прищі – і це не міф.
Через цукор погіршується стан шкіри та знижується вироблення природнього колагену. Від надмірного вживання солодощів відбувається окислення, а в кислому середовищі з'являється висип. Через цукровмісні продукти шкіра стає жирнішою, оскільки посилюється робота сальних залоз. Тож, якщо ви боретеся з висипами – почніть слідкувати за кількістю солодкого в раціоні.
Не дивуйтеся, якщо після шматочка торта вам захочеться спати. Продукти, в яких міститься багато цукру мають високий глікемічний індекс. У США була проведено кілька досліджень, які довели, що надмірне вживання солодкого призводить до проблем зі сном і провокує втому. Після різкого стрибка рівень інсуліну швидко знижується, що і викликає сонливість.
На короткий час пончик або плитка шоколаду дають відчуття ситості. Але вже через пару годин ви відчуєте відчуття голоду.
Вживання швидких цукрів розгойдує механізм вироблення глюкози і інсуліну. Підшлункова залоза посилено синтезує інсулін, щоб переробити цукор. Потім він різко падає. В ці моменти організм інстинктивно вимагає перекусу.
Цукрова залежність існує. Вживання солодкого провокує викид дофаміну – гормону щастя. Саме через це, ті, хто відмовляється від цукру стикаються з синдромом відміни – "дофамінової ломки", яка свідчить про те, що організм хоче отримати дозу продуктів з вмістом цукру. Якщо ви не можете відмовити собі в плитці шоколаду, тістечку та пончику чи не уявляєте завершення дня без печива з соком, ймовірно, варто поступово скоротити вживання солодощів.
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