Цукор та його вміст у фруктах та ягодах: порівняльна таблиця
ВООЗ рекомендує вживати мінімум 400 грамів фруктів і овочів в день. Органічні продукти необхідні організму для здорового зовнішнього вигляду, стрункого тіла та балансу мікроелементів. Проте існує міф, що в фруктах містяться цукри, які заважають нам схуднути та почуватися краще. Чому це міф та як насправді працюють цукри в фруктах – розповідаємо далі.
Цукор – джерело енергії, яка необхідна для нашої повноцінної працездатності. Однак його надмірна кількість може стати причиною ожиріння, спровокувати проблеми з серцем, збільшити ризик розвитку діабету та погіршити стан зубів. Саме через це ВООЗ рекомендує мінімізувати кількість цукру в раціоні, повідомляє Корисно 24.
На думку лікарів та дієтологів, максимальна рекомендована кількість спожитого цукру протягом дня має становити не більше 10% від загального числа калорій в день. Безліч непрофесійних дієтологів та блогерів підхоплюють цю ідею, коли розробляють ваш план харчування. Але є одне "але": рекомендація про 10% поширюється виключно на столові цукри, які додаються в продукти для підсилення їх смаку. А ось цукор у фруктах можна споживати в необмеженій кількості. Звісно, якщо у вас немає індивідуальних протипоказань, алергічних реакцій чи непереносимості.
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Надходження різних цукрів
Фруктоза з фруктів потрапляє в печінку повільно: спершу ми ретельно пережовуємо яблуко, потім організм бере тайм-аут, щоб перетравити його та засвоїти всі необхідні елементи. А ось цукор з соку потрапляє в організм швидко, органи не працюють на вивільнення клітковини, таким чином ми отримаємо різкий перепад глюкози, який провокує подальший голод.
Чому на дієтах можна їсти фрукти / Фото Pexels
Який цукор міститься у продуктах
Сахароза Зустрічається майже у всіх рослинах. Її склад – це пара простих цукрів: фруктози та глюкози. Перша міститься у фруктах, ягодах, овочах та меді. Інша вважається солодшою і знайти її можна в меді та фруктах.
Тож скільки фруктів допоможуть отримати оптимальну кількість цукрів
Здоровій людині не потрібно відстежувати кількість цукру у фруктах. Тому не відмовляйте собі в мандаринах, бананах, ківі чи яблуках.
Але, якщо вам цікаво дізнатися про калорійність улюблених продуктів та дізнатися, що краще їсти посеред дня, а що – відкласти на вечір, ознайомтеся з порівняльною таблицею, де вказано приблизний вміст цукрів у різних фруктах.
|Назва фруктів
|Сахароза
(на 100 грамів)
|Фруктоза
(на 100 грамів)
|Глюкоза
(на 100 грамів)
|Кількість цукрів
(на 100 грамів)
|Лимон
|0,5
|0,7
|0,9
|2,1
|Кавун
|3,4
|2,3
|1,3
|7
|Полуниця
|1,4
|3
|2,6
|7
|Персик
|5,2
|1,1
|1,1
|7,4
|Смородина
|0,6
|4,4
|3,5
|7,5
|Груша
|0,9
|4,8
|2,3
|8
|Апельсин
|4
|2,2
|2
|8,2
|Слива
|3,8
|1,3
|3,1
|8,2
|Чорниця
|0,1
|4,6
|3,7
|8,4
|Яблуко
|2,8
|4,4
|2,1
|9,3
|Ананас
|5,5
|2,5
|2
|10
|Ківі
|1,3
|4,3
|4,6
|10,2
|Манго
|9
|2,6
|0,8
|12,4
|Банан
|6,4
|2,7
|4,4
|13,4
|Виноград
|0,5
|7,1
|7,4
|15
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