ВООЗ рекомендує вживати мінімум 400 грамів фруктів і овочів в день. Органічні продукти необхідні організму для здорового зовнішнього вигляду, стрункого тіла та балансу мікроелементів. Проте існує міф, що в фруктах містяться цукри, які заважають нам схуднути та почуватися краще. Чому це міф та як насправді працюють цукри в фруктах – розповідаємо далі.

Цукор – джерело енергії, яка необхідна для нашої повноцінної працездатності. Однак його надмірна кількість може стати причиною ожиріння, спровокувати проблеми з серцем, збільшити ризик розвитку діабету та погіршити стан зубів. Саме через це ВООЗ рекомендує мінімізувати кількість цукру в раціоні, повідомляє Корисно 24.

На думку лікарів та дієтологів, максимальна рекомендована кількість спожитого цукру протягом дня має становити не більше 10% від загального числа калорій в день. Безліч непрофесійних дієтологів та блогерів підхоплюють цю ідею, коли розробляють ваш план харчування. Але є одне "але": рекомендація про 10% поширюється виключно на столові цукри, які додаються в продукти для підсилення їх смаку. А ось цукор у фруктах можна споживати в необмеженій кількості. Звісно, якщо у вас немає індивідуальних протипоказань, алергічних реакцій чи непереносимості.

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Надходження різних цукрів

Фруктоза з фруктів потрапляє в печінку повільно: спершу ми ретельно пережовуємо яблуко, потім організм бере тайм-аут, щоб перетравити його та засвоїти всі необхідні елементи. А ось цукор з соку потрапляє в організм швидко, органи не працюють на вивільнення клітковини, таким чином ми отримаємо різкий перепад глюкози, який провокує подальший голод.



Чому на дієтах можна їсти фрукти / Фото Pexels

Який цукор міститься у продуктах

Сахароза Зустрічається майже у всіх рослинах. Її склад – це пара простих цукрів: фруктози та глюкози. Перша міститься у фруктах, ягодах, овочах та меді. Інша вважається солодшою і знайти її можна в меді та фруктах.

Тож скільки фруктів допоможуть отримати оптимальну кількість цукрів

Здоровій людині не потрібно відстежувати кількість цукру у фруктах. Тому не відмовляйте собі в мандаринах, бананах, ківі чи яблуках.

Але, якщо вам цікаво дізнатися про калорійність улюблених продуктів та дізнатися, що краще їсти посеред дня, а що – відкласти на вечір, ознайомтеся з порівняльною таблицею, де вказано приблизний вміст цукрів у різних фруктах.