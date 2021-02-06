Не лише народна медицина: 5 рослин, корисні властивості яких доведені наукою

Прогрес став причиною скептичного відношення до народної медицини. Втім, безліч продуктів та рослин й справді володіють корисними властивостями та допомагають боротися з підвищеним рівнем холестерину, застудою та запальними процесами.

Фармацевти не стали б включати рослини в склад лікарських засобів, якби їх ефективність не була доведена науково. Тож пропонуємо дізнатися про найпопулярніші рослинні компоненти, які чинять позитивну дію на наше здоров'я.

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Кориця

Кориця – одна з найпопулярніших спецій у світі, яка частіше використовується в кондитерській справі аніж в медицині. Втім, вчені неодноразово доводили, що палички кориці можуть позитивно впливати на організм.

По-перше, кориця знижує рівень цукру і холестерину в крові. По-друге, ця спеція володіє антиоксидантною та протизапальною дією.

Дослідження показали, що кориця, застосована хворими на цукровий діабет, знижує рівень цукру в крові на 10–29%. Однак якщо ви страждаєте яким-небудь захворюванням, в першу чергу варто звернутися до лікаря, а не заїдати симптоми корицею.

Глід

В Китаї глід заварювали для лікування серцевої недостатності та профілактики високого кров'яного тиску. Зараз настоянка продається в аптеках, а її властивості доказані наукою.

Дослідження показали, що рослина може знижувати ймовірність розвитку аритмії і сприяє поліпшенню кровообігу. Також виявлено, що ягоди глоду, прийняті разом з лікарськими препаратами у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, покращують роботу серця, перешкоджають розвитку задишки і втоми.

Імбир

Вважається, що корінь імбиру допомагає при простудних захворюваннях. Такий ефект зумовлений ефірними оліями імбиру, які можуть чинити протизапальну дію.

Звіробій

Звіробій – це основний компонент численних заспокійливих засобів. Це пов'язано з високим вмістом гіперицинів і гіперфоринів, які вважаються хорошими "стабілізаторами настрою". Оскільки депресія – це результат біохімічного дисбалансу, пов'язаного з амінними нейротрансмітерами, а звіробій, своєю чергою, ефективно його усуває, цю рослину часто використовують при боротьбі з захворюванням.

Куркума

Вчені досі не прийшли до єдиного висновку щодо куркуми. Проблема в тому, що дослідження з куркуміном проводилися лише на мишах або in vitro. Тому, попри всі позитивні ефекти спеції, її властивості маркуються "потенційними".

Сам же куркумін є потужним антиоксидантом, має протизапальну дію, може покращувати роботу мозку, боротися з хворобою Альцгеймера, знижувати ризик серцевих захворювань. Проте всі ці властивості були доведені виключно в лабораторних умовах.