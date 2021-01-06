Чим корисний прополіс і при яких хворобах його застосовують. Чи можна з його допомогою зміцнити імунітет та як це зробити. Як не витрачатися на аптечні ліки та самотужки приготувати ефективну настойку. Дізнайтеся про це все з цієї статті.

Мед – не єдиний бджолиний продукт, який застосовують з профілактичною і лікувальною метою, зокрема для зміцнення імунітету і запобігання грипу та ангіни. Є ще перга, маточне молочко, забрус… Але найвідомішим і найбільш широко вживаним є прополіс, або як його ще називають "бджолиний клей".

"Смугасті" комахи виробляють прополіс зі соку голколистих дерев або вічнозелених рослин, додаючи до нього секрет своїх верхньощелепних залоз, пилок і віск, повідомляє Корисно 24. Цю складну багатокомпонентну сполуку медоноси використовують для будівництва і дезінфекції своїх "домівок", забезпечуючи таким чином нормальну життєдіяльність бджолиної сім’ї.

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Цілющі властивості прополісу були відомі людству ще тисячі років тому. Древні греки використовували його для лікування абсцесів. Ассирійці – накладали на рани для боротьби з інфекціями та для прискорення процесу загоювання, а древні єгиптяни застосовували у бальзамуванні мумій, і навчилися цього саме у бджіл! Коли у вулик випадково залітає чи заповзає "чужинець", бджоли гуртом жалять його до смерті. Чужорідне тіло обмазують "бджолиним клеєм", після чого воно може зберігатися роками!



Як видобувають прополіс / Фото Unsplash

З чого складається прополіс

Склад прополісу різниться залежно від місця проживання бджіл і від дерев та квітів, до яких доступ медоноси. Тобто прополіс з Європи не матиме такого самого хімічного складу, як, скажімо, прополіс з Бразилії. Однак є обов'язкові складники, наявність яких не залежить від "прописки" бджіл:

рослинні бальзами та смоли (50–55%);

(50–55%); віск (22–30%);

(22–30%); дубильні речовини (8–10%);

(8–10%); квітковий пилок і перга (5–11%);

(5–11%); ефірні олії (5–10%);

(5–10%); понад 19 видів флавоноїдів і 10-окси-D2-деценова кислота (2–8%), яка входить до складу виділень верхньощелепних залоз бджіл та забезпечує антиокислювальні властивості прополісу;

(2–8%), яка входить до складу виділень верхньощелепних залоз бджіл та забезпечує антиокислювальні властивості прополісу; близько 5–13% складу цього продукту бджільництва – це механічні домішки, а також макро- і мікроелементи, такі як калій, кальцій, фосфор, натрій, залізо, цинк тощо;

містяться у "бджолиному клеї" й вітаміни – С, В1, В2, В3, В5 та Е.

​Загалом вчені нарахували понад 300 сполук, більшість з яких є формами поліфенолів – антиоксидантів, які допомагають боротися з різноманітними захворюваннями та ушкодженнями тіла.

Для чого застосовують "бджолиний клей"

Прополіс широко застосовується як у народній, так і офіційній медицині. Зокрема цей бджолопродукт містить спеціальну сполуку піноцембрин – флавоноїд, який діє, як фунгіцид (затримує ріст грибків і їх спор). Виражені протизапальні і протимікробні властивості роблять "бджолиний клей" помічним у загоєнні ран, зокрема опіків. Крім того, науковці довели, що спиртовий екстракт прополісу (настойка прополісу) для місцевого застосування може виявляти кращий терапевтичний ефект у порівнянні зі стероїдним кремом: настойка активніше зменшує кількість мастоцитів у ранах при проведенні оперативних втручань на тканинах ротової порожнини і хірургічного лікування запальних процесів та травматичних ушкоджень обличчя. Мастоцити (або як їх ще називають "опасисті клітини") задіяні у розвитку запалення і чим їх більше – тим повільніше гояться рани.



Властивості прополісу / Фото Pinterest

Прополіс застосовують для лікування захворювань органів травної системи, патологій вуха, горла і носа, хвороб шкіри, її придатків та слизових. "Бджолиний клей" сприяє загальному очищенню організму, покращує функцію травлення і стимулює обмін речовин, посилює захисні реакції організму, пригнічує патологічні клітини, а також бере участь у регенерації тканин та виведенні з організму "поганого" холестерину. Цей продукт бджільництва підсилює дію антибіотиків, але, на відміну від них, не викликає дисбактеріозу.

"Бджолиний клей" зміцнює імунітет, не дозволяючи вірусам та бактеріям розгорнути бурхливу діяльність і забезпечує організм всіма необхідними вітамінами та мінералами, що особливо актуально у холодну пору року.

Як самостійно приготувати настойку прополісу

Це зовсім не складно: береться прополіс і настоюється на спирту чи воді. Його можна як купити в аптеці, так і приготовити власноруч. Пропонуємо вашій увазі 2 простих рецепти.

Настойка з термічною обробкою прополісу

Інгредієнти:

10 грамів прополісу;

90 мілілітрів 70%-ого медичного спирту.

Спосіб приготування

Натріть прополіс на терці. Нагрівайте спирт на водяній бані до температури +50°C. Змішайте теплий спирт з прополісом і помішуйте, поки останній повністю не розчиниться. Зніміть суміш з вогню, не давши їй закипіти. Процідіть готову настоянку і перелийте у посудину з темного скла. Зберігайте настоянку у прохолодному місті максимум 1 рік.

Час приготування: 1 година.



Як приготувати настоянку прополісу / Фото Pinterest

Настойка без термічної обробки прополісу

Щоб зберегти всі корисні речовини, які входять до складу "бджолиного клею", прополіс бажано не нагрівати.

Інгредієнти:

10, 30 або 50 грамів прополісу;

50, 70 або 90 мілілітрів 70%-ого спирту.

Від кількості інгредієнтів залежить, якою буде настоянка – 10, 30 чи 50%.

Спосіб приготування

Подрібніть прополіс і висипте його у ємність зі спиртом. Щільно закрийте посудину кришкою і залиште у темному місці на два тижні. Посудину раз або двічі на добу струшуйте. Через два тижні процідіть настоянку і перелийте її у пляшку з темного скла. Готову настоянку можна зберігати протягом 12 місяців.

Щоб отримати настоянку кращої якості, прополіс перед приготуванням рекомендується очистити. Для цього його необхідно ретельно подрібнити, висипати у холодну воду і залишити на дві години. За цей час домішки спливуть на поверхню. Воду після цього слід злити, а прополіс – висушити.

Як приймати настойку

З метою підвищення опірних сил організму, захисту від ГРВІ, грипу, ангіни, профілактики гіповітамінозу настойку треба приймати внутрішньо – додавши у склянку теплого молока (200 мілілітрів) 3 чайні ложки. Дітям дозу препарату зменшують втричі – 1 чайна ложка на склянку молока. Якщо випити засіб перед сном (а приймати його рекомендується все-таки на ніч), він ще й сприятиме швидкому засинанню.

Якщо відчуваєте хронічну втому, спад енергії, приготуйте "бовтанку". Для цього подрібніть 90 грамів оману (продається в аптеках) і змішайте з 0,5 літрами коньяку. Настоюйте 10 діб, після чого процідіть, додайте 30 мілілітрів настойки прополісу на спирту, 50 мілілітрів екстракту алое (також можна купити в аптеці) і 100 грамів натурального меду та розмішайте, аби всі складники розчинилися. Приймайте щоранку по 1 столовій ложці.

Застереження

Застосовувати препарати прополісу потрібно під наглядом лікаря з урахуванням чутливості до цього продукту і наявних протипоказань. Не можна вживати препарати на основі прополісу людям, в яких є захворювання печінки і жовчних шляхів, панкреатит або сечокам’яна хвороба.

Врахуйте, що з'ївши навіть чайну ложечку меду, ви з'їсте якусь часточку прополісу. Тож, якщо у вас є алергія на мед, будьте готові, що у вас також може виникнути алергічна реакція на продукти з вмістом прополісу. Алергічна реакція може також виникати, якщо застосовувати "бджолиний клей" довший час. Найбільш типовою алергічною реакцією є висипка на шкірі по типу екземи. Тому перед тим, як почати застосовувати прополіс, проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо ви схильні до алергій або хворієте на бронхіальну астму.