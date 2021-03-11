Лікувати, а не худнути: 5 захворювань, які провокують різкий набір ваги

Безрезультатні спроби схуднути демотивують та пригнічують. Проте існує ймовірність, що застій ваги або її повторний набір є сигналом про одне з цих 5 захворювань. Тож проконсультуйтеся з лікарем перш ніж переходити на жорстокішу дієту.

У деяких випадках застій ваги не є ознакою неефективності вашої дієти та обраної стратегії схуднення. Така реакція організму може свідчити про серйозну проблему, яка вимагає звернення до спеціаліста, діагностики та подальшого лікування.

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Зібрали 5 захворювань, які можуть стати причиною різкого набору ваги, а також поради, які підкажуть, як діяти далі.

Втома наднирників



Втома наднирників супроводжується загальним пригніченням / Фото Pexels

Наднирники – це парна ендокринна залоза, яка розташована над нирками. Саме вони продукують гормони, які допомагають контролювати частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск і кортикостероїди.

При їх дисфункції в організмі порушується обмін речовин та адаптаційні функції, що своєю чергою стає причиною недостатності надниркових залоз. Згодом це може перерости в фіброміалгію – хронічний генералізований больовий синдром.

Сама ж втома наднирників працює в обидві сторони: деякі люди різко втрачають вагу, інші – активно накопичують зайві кілограми. Часто синдром супроводжується тягою до солодощів та шкідливої їжі, що теж є фактором набору ваги.

Синдром Кушинга

Стрес є частою причиною набору ваги. Це пов'язано з викидом кортизолу – гормону, який не лише запускає реакцію "бийся або тікай", але й стимулює накопичення жиру в ділянці живота. Коли ця ситуація стає особливо критичною, організм виробляє занадто велику кількість кортизолу, навіть тоді, коли стресові ситуації вже минули.

Це й стає причиною розвитку синдрому Кушинга – стану, коли організм перестає регулювати вироблення кортизолу. До того ж проблема може розвинутися внаслідок прийому глюкокортикоїдів, які використовуються для лікування ревматоїдного артриту та астми.

Депресія

Депресія провокує набір ваги з 2-х причин.

Перша з них – переїдання та емоційне харчування, яке згідно з дослідженням, призводить до суттєвого набору ваги в довготривалій перспективі. Крім цього, депресивні епізоди супроводжуються втратою інтересу до оточуючого світу, що стає причиною пасивного способу життя.

Другий фактор пов'язаний з ліками для лікування депресії. Один із побічних ефектів інгібіторів зворотного захоплення серотоніну є різкий набір ваги.

Гіпотиреоїдизм

Перевірте стан щитовидної залози / Фото Pinterest

При проблемах з вагою, перше на що звертають увагу лікарі, – стан щитовидної залози. При гіпотиреозі вона припиняє виробляти гормони, що стає причиною застою ваги або її різкого набору. Часто порушення щитовидної залози супроводжується втомою, перепадами настрою та відчуттям холоду.

Синдром полікістозних яєчників

СПКЯ впливає на роботу яєчників, що може спричинити проблеми з менструацією та зрушенням циклу. Також синдром асоціюється зі зміною гормонального фону, що може призвести до збільшення ваги.

Через СПКЯ у жінок виробляється резистентність до інсуліну, це й призводить до набору ваги в талії та животі. На додаток до цього, при синдромі збільшується кількість волосся на тілі, з'являються вугрі та темні плями на потилиці, пахвових западинах і під грудьми.

Як діяти далі

Якщо ви підозрюєте, що проблеми з вашою вагою зумовлені одним із цих або інших захворювань, спробуйте скласти детальний список зі своїми симптомами: зверніть увагу на коливання чи застій ваги, затримку води, здуття живота, головні болі, втому, порушення апетиту, алергічні реакції та інше. Також запишіть усі ліки, які ви вживали впродовж останнього періоду, оскільки деякі з них можуть відбитися на вашій вазі.

Якщо ви прийдете на прийом до лікаря зі складеними списками – це прискорить діагностику та допоможе більш точно визначити причину порушень.