Один з найбільших страхів, які відчуває людина, що худне – це страх повернутися до колишніх показників. Щоб мінімізувати ваші тривоги, розповідаємо про 6 речей, які допоможуть вам втримати вагу.

Інколи однієї лише мотивації замало. І, завершуючи дієту, люди повертаються до старого способу життя, повідомляє Cosmo. Через неусвідомлені зриви вага не лише повертається, але й збільшується.

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Звісно, універсального способу виходу з дієт не існує. Однак існують перевірені та дієві способи, які допомагають жінкам впоратися з втриманням ваги після схуднення.



Способи втримання ваги / Фото Pinterest

Харчуватися за відповідною схемою

39-річна Анна розповідає, що після народження дитини, їй вдалося втратити 25 кілограмів. Цей фантастичний результат допомагає підтримати правильно підібрана схема харчування.

Оптимальним варіантом став режим "1:1:1". Це специфічна дієта, яка не обмежує в їжі, а навпаки – мотивує вживати пропорційну кількість білків, вуглеводів та жирів в кожному прийомі їжі та навіть в перекусах. Така методика допомагає знизити калорійність їжі та забезпечити постійне насичення організму. Ви не відчуваєте голоду, а значить – не переїдаєте.

На сніданок Анна з'їдає вівсяну кашу (вуглеводи), додаючи в неї авокадо та горіхи (жири), а також готує смузі зі шпинату, броколі та заморожених чорниць, щоб отримати достатню порцію білків.

Такий спосіб харчування допомагає їсти все, що завгодно, не рахуючи калорії.

Коментар дієтолога

Практично кожен кваліфікований лікар-дієтолог розраховує план харчування, виходячи зі співвідношення білків, жирів, вуглеводів. Дотримуючись раціону, який не обмежує вас їжі, ви просто не зможете набрати зайві кілограми чи порушити роботу органів.

Готувати маленькими порціями

Ольга розповідає, що довго боролася з зайвими кілограмами, а коли нарешті добилася бажаного результату – не змогла проконтролювати повернення ваги. Єдине, що їй допомогло – розумний підхід до приготування їжі. Розраховуючи свій раціон так, щоб не переїдати, жінка змогла добитися стабілізації ваги.

Коментар дієтолога

Ми звикли з'їдати набагато більше їжі, ніж диктують наші фізіологічні потреби. Цей інстинкт закладений в нас з найдавніших часів, щоб забезпечити організм енергією на випадок голоду.

Оптимальною вважається 5-разова схема прийому їжі: 3 основних прийоми їжі та 2 перекуси між ними. Якщо ви твердо вирішили навчитися їсти маленькими порціями, то кожна основна трапеза повинна бути завбільшки з ваш кулак. А щоб обманути свій мозок – використовуйте маленький посуд та розкладайте їжу по усій тарілці.

Відмовитися від калорійних напоїв

Евеліна, яка 3 роки тому скинула 30 кілограмів задля покращення здоров'я, вирішила не продовжувати жорсткої дієти, а лише відмовитися від їжі, яка не має поживної цінності.

Коментар дієтолога

В складі газованої води чи соків містяться цукри, кукурудзяні сиропи або кофеїн. Це все доповнюється численними барвниками та консервантами. Звісно, такі напої не принесуть користі організму, а жири й нульові калорії негативно відіб'ються на фігурі.



Як втримати вагу / Фото Pinterest

Готувати сніданок звечора

"Я сильно схудла, коли зрозуміла, що потрібно снідати та зробила це звичкою", – розповідає Аліса. Дівчина почала готувати звечора збалансовані страви, щоб не починати день зі шкідливих продуктів.

Коментар дієтолога

Заздалегідь приготовлена їжа дарує відчуття психологічного комфорту. Приготовлений сніданок автоматично забирає потенційні виправдання, що ми спокусилися на перекус в фаст-фуді чи некорисний круасан через брак часу.

Ходити в ресторани по-іншому

31-річна Марина освоїла одну істину: ми сам управляємо тим, що їмо. Навіть, якщо їмо не вдома.

Тепер жінка просить покласти соус для салату поруч, на гарнір подавати не картоплю, а овочі, а недоїдене – не соромиться забрати з собою. Така увага до потреб свого організму чудово допомагає контролювати вагу.

Коментар дієтолога

Якщо ви змогли подолати внутрішній дискомфорт та навчилися самостійно управляти тим, що ви вживаєте – ви точно не повернетеся до старих звичок.

Не жаліти себе

Вікторія вважає, що винагорода за дотримання обмежень – це шлях в один кінець. Попри те, що багато дієт передбачають день, коли можна їсти все, жінка вирішила, що не допустить поблажок.

Коментар дієтолога

Згідно з дослідженнями, 75-95% людей, які худнули за допомогою дієти, не змогли змінити свій спосіб мислення та повернулися до звичного харчування після того, як скинули вагу. Будь-які винагороди та мотивація – це корисно, але не тоді, коли це загрожує зривом.