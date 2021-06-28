7 принципів від нейрофізіолога, які покращать здатність до запам’ятовування

Кожного дня в наш мозок потрапляє багато різноманітної інформації, яка не завжди осідає в пам’яті. Але оскільки наш головний орган є нейропластичним, ми можемо покращити його навички запам’ятовування, кажуть науковці.

За словами нейрофізіолога Олексія Болдирєва, основним механізмом тренування пам’яті є різноманітна та повторювана діяльність. Це означає, що навчатися треба все життя.

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Ось що він рекомендує робити, щоб покращити нашу здатність до запам’ятовування.

Добре висипатись

Сон консолідує памʼять, каже нейрофізіолог. Чим краще ми спимо, тим ефективніше працює наша пам’ять. Усі сні відбувається формування памʼяті, під час якого непотрібні спогади стираються, а важливі залишаються. І якщо потрібно запам’ятати щось конкретне, то корисно буде повторити це подумки перед тим, як заснути.

Усвідомлено концентруватись на тому, що хочете запам’ятати

Як зазначає Болдирєв, наш мозок запамʼятовує ці речі, на які ми звертаємо увагу. Саме тому, якщо ви хочете щось запам’ятати, потрібно усвідомлено сконцентруватись на цьому. Крім того, ми добре запам’ятовуємо речі, з якими повʼязані сильні емоції, не залежно від того хороші вони чи погані.

Більше запам’ятовувати

У певному сенсі пам’ять схожа на м’язи: щоб добре функціонувати, вона має постійно тренуватись. Це означає, що чим більше ви будете запамʼятовувати, тим краще працюватиме ваша памʼять. Болдирєв наголошує, що тренувати мозок треба в різних площинах.

Найкраще з того, що рекомендують сьогодні спеціалісти – це різноманіття типів активності. Воно допомагає підсилювати різні властивості мозку,

– каже нейрофізіолог.

Займатись спортом

Оскільки пам’ять залежить від ефективності роботи мозку загалом, щоб підтримувати його, корисно займатись спортом. Коли ви тренуєтесь, всі ваші тканини та органи, зокрема і мозок, наповнюються киснем та краще працюють.

Утворювати асоціації до того, що хочете запам’ятати

Наша памʼять налаштована на запам’ятовування образів, а не просто цифр або літер. Саме тому нам краще запам’ятати те, що йде паралельно з чимось іншим, каже нейрофізіолог. Річ у тім, що асоціації формуються у корі головного мозку, яка виконує найвищі функції. Вони й відповідають за те, як ми пов’язуємо одне явище з іншим. Тож якщо потрібно запам’ятати номер машини, адресу, чиєсь ім’я або день народження, Болдирєв рекомендує встановити знайому асоціацію та створити повноцінний образ.

Фокусувати увагу на тому, що треба запам’ятати

Здатність до запам’ятовування залежить від того, наскільки ми можемо фокусувати свою увагу. Оскільки людська увага неподільна, ми не здатні робити різні речі одночасно і все запам’ятовувати. Саме тому постійна взаємодія з ґаджетами негативно впливає на нашу концентрацію. Ми розсіюємо свою увагу на кожне повідомлення, дзвінок чи сповіщення, тому не можемо сконцентруватися на тому, що треба запамʼятати.

Грати ігри

Ігри допомагають розвивати когнітивні навички, зазначає нейрофізіолог. Деякі дослідження показали, що вони можуть підтримувати та розвивати функції мозку у людей похилого віку та у тих, хто має нейродегенеративні захворювання.

Ігри також корисні і для дітей. Як свідчать деякі наукові роботи, вони тренують увагу та здатність до концентрації. Але це зовсім не означає, що діти повинні весь час проводити за іграми, важливий баланс, резюмує Болдирєв.