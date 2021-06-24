Поділилася рецептом ендокринологиня Катерина Григор'єва, зазначивши, що він ідеальний для спекотної пори року. Морс дає прилив енергії, бадьорість і легкість.

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Тут є імбир, який підтримує імунітет, змушує кров і лімфу посилено виводити токсини, нормалізує метаболічні процеси. А перець чилі стимулює процес травлення.

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М'ята сприяє припливу енергії, а цитрусові підвищують кислотність шлункового соку та корисні для імунітету.

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Шафран – це рідкісна пряність, яка надає стравам золотистий відтінок й унікальний смак. Добре впливає на роботу всього організму, покращує кровообіг, мозкову діяльність і пам'ять.

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Інгредієнти:

– Заморожені або свіжі ягоди: журавлина, обліпиха, брусниця – 200 г

– Шафран – щіпка

– Апельсин – 1 штука

– Імбир – 20 грам

– М'ята – 3-4 листка

– Перець ч илі – за смаком

– Вода питна – 1 літр

– Вода мінеральна – 2 літри

Спосіб приготування