9 трав та спецій, які допомагають зменшити запалення: список медиків

Запалення – це спосіб боротьби з інфекціями для швидкого відновлення організму. Однак у деяких ситуаціях запалення може вийти з-під контролю та тривати довше, ніж потрібно. Такий процес називається хронічним запаленням. А частина досліджень навіть пов’язує його з діабетом та раком.

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У цій статті поговоримо про 9 трав та спецій, які можуть знизити інтенсивність запалення.

Імбир



Імбир покращує рухливість суглобів / Фото Unsplash

Окрім кулінарії, імбир тисячоліттями використовувався у традиційній медицині. Його властивості допомагали боротися з нудотою, мігренню, артритом та підвищеним тиском.

Сьогодні наука пов'язує ці ефекти з понад сотнею активних сполук, які входять у склад імбиру (серед них гінгерол, шогаол, цингіберен та зингерон). Вони, ймовірно, відповідають за його вплив на здоров'я, включаючи сприяння зменшенню запалення в організмі.

Аналіз 16 досліджень на 1010 учасниках показав, що прийом 1000 – 3000 міліграмів імбиру щодня протягом 4 – 12 тижнів значно знижує маркери запалення у порівнянні з плацебо. Інші дослідження вивчали наслідки прийому 500 – 1000 міліграми імбиру. В ході експерименту люди з остеоартритом та дегенеративним станом, що включає запалення суглобів, вживали кореневище рослини щодня. Як наслідок – в учасників збільшилася рухливість суглобів.

Часник

В традиційній медицині часник використовувався для лікування кашлю, зубного болю, артриту, закрепу та інфекцій. Більшість корисних властивостей часнику пов'язані зі сполуками сірки (алліцин, діаллілдисульфід та S-алілцистеїн), які володіють протизапальними властивостями.

Аналіз 17 досліджень, що включали більше ніж 830 учасників та тривали до 48 тижнів, показав, що у людей, які приймали добавки часнику, значно знизився рівень запального маркера CRP у крові. Однак ефект був досягнутим завдяки концентрату часнику. Тож, ймовірно, кілька зубчиків не продемонструють аналогічного ефекту.

Куркума



Куркумін може полегшити біль / Фото Unsplash

Куркума наповнена 300 активними сполуками. Основним з них є антиоксидант – куркумін. Саме він, на думку вчених, володіє потужними протизапальними властивостями.

Численні дослідження показали, що куркумін може блокувати запалення. За даними 15-х високоякісних досліджень (в яких взяли участь 1223 осіб, які приймали 112 – 4000 міліграму куркуміну щодня від 3 днів до 36 тижнів), спеція зменшує маркери запалення у порівнянні з плацебо. Дослідження серед людей, хворих на остеоартроз, виявили, що прийом добавок куркуміну полегшує біль, а його ефект нагадує дію нестероїдних протизапальних препаратів.

Кардамон

Дослідження показують, що прийом добавок кардамону може зменшити запальні маркери, такі як CRP, IL-6, TNF-α та MDA. Також кардамон підвищував антиоксидантний статус на 90%. А за даними 8-тижневого дослідження, проведеного за участю 8 людей з переддіабетом, навіть 3 грами спеції знижують запальні маркери (hs-CRP, IL-6 та MDA). Окрім цього кардамон знижує ступінь жирової хвороби печінки.

Чорний перець



Завдяки піперину чорний перець здатен зменшувати запалення / Фото Unsplash

Раніше чорний перець застосовували для лікування астми, діареї та шлункових захворювань. Дослідження показують, що чорний перець та його основна діюча сполука піперин можуть зіграти ключову роль у зменшенні запалення в організмі. Дослідження за участю тварин продемонстрували зменшення маркерів набряку та запалення. У мишей з астмою та сезонною алергією, піперин допомагав зменшити частоту чхання.

Однак вченим потрібно провести більше досліджень, щоб встановити вплив чорного перцю на людей.

Женьшень

Головні переваги женьшеню асоціюються з його активним сполукам – гінзенозидами.