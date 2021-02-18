9 трав та спецій, які допомагають зменшити запалення: список медиків

Джерело:Health Line
Дієта відіграє вирішальну роль у вашому здоров'ї. Зокрема, на думку медиків, прянощі та спеції, які входять у ваш раціон, здатні зменшити чутливість організму до запальних процесів.
Запалення – це спосіб боротьби з інфекціями для швидкого відновлення організму. Однак у деяких ситуаціях запалення може вийти з-під контролю та тривати довше, ніж потрібно. Такий процес називається хронічним запаленням. А частина досліджень навіть пов’язує його з діабетом та раком.
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У цій статті поговоримо про 9 трав та спецій, які можуть знизити інтенсивність запалення.
Імбир покращує рухливість суглобів / Фото Unsplash
Окрім кулінарії, імбир тисячоліттями використовувався у традиційній медицині. Його властивості допомагали боротися з нудотою, мігренню, артритом та підвищеним тиском.
Сьогодні наука пов'язує ці ефекти з понад сотнею активних сполук, які входять у склад імбиру (серед них гінгерол, шогаол, цингіберен та зингерон). Вони, ймовірно, відповідають за його вплив на здоров'я, включаючи сприяння зменшенню запалення в організмі.
Аналіз 16 досліджень на 1010 учасниках показав, що прийом 1000 – 3000 міліграмів імбиру щодня протягом 4 – 12 тижнів значно знижує маркери запалення у порівнянні з плацебо. Інші дослідження вивчали наслідки прийому 500 – 1000 міліграми імбиру. В ході експерименту люди з остеоартритом та дегенеративним станом, що включає запалення суглобів, вживали кореневище рослини щодня. Як наслідок – в учасників збільшилася рухливість суглобів.
В традиційній медицині часник використовувався для лікування кашлю, зубного болю, артриту, закрепу та інфекцій. Більшість корисних властивостей часнику пов'язані зі сполуками сірки (алліцин, діаллілдисульфід та S-алілцистеїн), які володіють протизапальними властивостями.
Аналіз 17 досліджень, що включали більше ніж 830 учасників та тривали до 48 тижнів, показав, що у людей, які приймали добавки часнику, значно знизився рівень запального маркера CRP у крові. Однак ефект був досягнутим завдяки концентрату часнику. Тож, ймовірно, кілька зубчиків не продемонструють аналогічного ефекту.
Куркумін може полегшити біль / Фото Unsplash
Куркума наповнена 300 активними сполуками. Основним з них є антиоксидант – куркумін. Саме він, на думку вчених, володіє потужними протизапальними властивостями.
Численні дослідження показали, що куркумін може блокувати запалення. За даними 15-х високоякісних досліджень (в яких взяли участь 1223 осіб, які приймали 112 – 4000 міліграму куркуміну щодня від 3 днів до 36 тижнів), спеція зменшує маркери запалення у порівнянні з плацебо. Дослідження серед людей, хворих на остеоартроз, виявили, що прийом добавок куркуміну полегшує біль, а його ефект нагадує дію нестероїдних протизапальних препаратів.
Дослідження показують, що прийом добавок кардамону може зменшити запальні маркери, такі як CRP, IL-6, TNF-α та MDA. Також кардамон підвищував антиоксидантний статус на 90%. А за даними 8-тижневого дослідження, проведеного за участю 8 людей з переддіабетом, навіть 3 грами спеції знижують запальні маркери (hs-CRP, IL-6 та MDA). Окрім цього кардамон знижує ступінь жирової хвороби печінки.
Завдяки піперину чорний перець здатен зменшувати запалення / Фото Unsplash
Раніше чорний перець застосовували для лікування астми, діареї та шлункових захворювань. Дослідження показують, що чорний перець та його основна діюча сполука піперин можуть зіграти ключову роль у зменшенні запалення в організмі. Дослідження за участю тварин продемонстрували зменшення маркерів набряку та запалення. У мишей з астмою та сезонною алергією, піперин допомагав зменшити частоту чхання.
Однак вченим потрібно провести більше досліджень, щоб встановити вплив чорного перцю на людей.
Головні переваги женьшеню асоціюються з його активним сполукам – гінзенозидами.
Дослідники припускають, що протизапальні властивості женьшеню походять від його здатності пригнічувати хімічну речовину, яка й активує гени, що згодом стають причиною запалення.
Аналіз досліджень показав, що 1000 – 3000 міліграмів женьшеню, вжитих впродовж 32 тижнів здатні знизити маркери запалення.
Поліфеноли, які містяться в зеленому чаї, неймовірно корисні для роботи серця та мозку. Окрім цього вони допомагають боротися з зайвою вагою та позитивно впливають на лікування запальних процесів. Насамперед чай усуває запалення кишечника, зменшує симптоми виразкового коліту та хвороби Крона.
В одному плацебоконтрольованому дослідженні виявилося, що сполуки зеленого чаю допомагають зменшити симптоми виразкового коліту на 58% у порівнянні з групою, яка вживала плацебо.
Також поліфеноли зеленого чаю виявилися корисними для покращення стану при остеоартрозі, ревматоїдному артриті, хворобі Альцгеймера і запаленнях ясен.
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Розмарин допомагає зменшити біль / Фото Unsplash
16-тижневе дослідження 62 хворих на остеоартроз виявило, що регулярне вживання чаю з розмариновою кислотою допомагає зменшити біль та збільшити рухливість в колінах. А дослідження за участю тварин показали, що розмаринова кислота зменшує маркери запалення при атопічному дерматиті, остеоартрозі, астмі та захворюваннях ясен.
Аналіз 12 досліджень, які сумарно включали 690 учасників показав, що прийом 1500 – 4000 міліграмів кориці щодня протягом 10 – 110 днів значно знижує маркери запалення CRP та MDA, у порівнянні з плацебо.
При цьому безпечна доза кориці становить 0,1 міліграма на 1 кілограм ваги. Це означає, що середньостатистична доросла людина повинна вживати не більше 1 чайної ложки (2,5 грама) кориці на день.Важливо врахувати, що перераховані спеції та трави корисні виключно в рамках профілактики захворювань. В разі виявлення серйозних запальних процесів, вам варто звернутися до лікаря та отримати комплексне лікування.