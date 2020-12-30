Тест: перевірте, що ви знаєте про запальні процеси організму
Ми часто говоримо про запалення та запальні процеси, діагностуючи в себе те, чи інше захворювання. Втім, чи правильно ми розуміємо перебіг цього процесу?
Запалення – це природна реакція організму, яка свідчить, що він готовий боротися з ушкодженнями.
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Серед причин запалення розрізняють:
- зовнішні (екзогенні) фактори (проникнення мікроорганізмів, реакція на хімічні речовини чи стороннє тіло, зміни під дією тиску, термічних впливів, променевої енергії чи розривів);
- внутрішні (ендогенні) фактори – виникають в організмі внаслідок іншого захворювання (камені в жовчному або сечовому міхурі, тромби, комплекси антиген-антитіло, вогнища некрозу, гематома, тощо).
Ці прояви запальної реакції тканин на пошкодження реалізуються на рівні клітин, мікроциркуляції та сполучної тканини.
Опис причин наочно демонструє, що запальні процеси – неймовірна обширна тема. Через це важко стверджувати, що ми знаємо про запалення все. Але основи необхідні кожному з нас.
Тож Корисно 24 підготувало спеціальний тест, який допоможе вам згадати (або ж вивчити) кілька фактів про запалення.
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