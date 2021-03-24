Акне: зовнішній прояв внутрішніх порушень

Акне або вугровий висип – делікатна проблема, яку дуже важко приховати. Захворювання характеризується запальними утвореннями на шкірі. Це найпоширеніше захворювання сальних залоз і волосяних фолікулів шкіри, що зустрічається від фази новонародженості до старості.

Серед шкірних захворювань акне посідає друге місце за частотою після екземи. Частіше хворіють жінки, але у чоловіків перебіг тяжчий. В деяких пацієнтів акне обумовлене спадковою схильністю – особливостями будови сальних залоз та генетичною чутливістю до патології.

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Про що свідчать локалізація висипів

Термін "вугрова хвороба" з’явився у спеціалістів не так давно. Він вказує на те, що поява вугрів – це не лише висипання на шкірі, але і зміни у всьому організмі.



Про що свідчать вугрі / Фото Pexels

Проблеми зі шлунком та кишківником (виразка, гастрит, коліт), а також закрепи призводять до загострення захворювання. Внаслідок посилення інтоксикації організму, з’являються нові вугрові елементи на шкірі.

Якщо висипання локалізуються в ділянці носа, підборіддя і щік, це може свідчити про запальні захворювання органів малого таза (аднексит).

Якщо в жіночому організмі синтезується мало жіночих статевих гормонів (естрогенів) та надлишок чоловічих статевих гормонів – з’являються вугрові висипання на спині, грудях та обличчі.

Висипи можуть з’являтись при тривалому прийомі препаратів, що мають у своєму складі йод, бром, кортикостероїди. Також акне розвивається у людей, трудова діяльність яких напряму пов’язана з професійними забрудненнями шкіри (смолою, нафтою, хлорними сполуками, тощо).

Відомі випадки вугрової хвороби у спортсменів та культуристів, що приймали анаболічні препарати.

Однією з ключових причин загострення акне вважається регулярне споживання гострої їжі та алкогольних напоїв.

Причини виникнення акне



Чому виникає акне / Фото Pexels

Вивчення розвитку появи та проявів акне процес тривалий і не швидкий, оскільки потребує ретельної діагностики органів і систем та урахування найменших проявів. Встановлено, що ключову роль в появі захворювання відіграють такі фактори:

надмірна активність сальних залоз;

зроговіння країв запального елементу та закупорка сальних залоз;

діяльність та розвиток патологічної мікрофлори шкіри;

запальний процес.

Спеціалізоване лікування має обирати фахівець, опираючись на зібраний анамнез, результати огляду та певні лабораторні обстеження, що були обрані для встановлення причини появи акне.

В будь-якому випадку, щоб розв'язати цю неприємну проблему, до неї необхідно підійти комплексно.

Дієві методи боротьби з акне



Використовуйте засоби, які містять мінімум синтетичних компонентів / Фото Pexels

Пропонуємо ряд рекомендацій, дотримання яких допоможе зменшити вираженість запального процесу та запобігти можливій появі нових вугрових елементів.

Відмовтеся від шкідливих звичок: куріння та алкоголю. Вони спричиняють інтоксикацію організму і, як наслідок, – появу вугрів. Харчуйтесь збалансовано:

їжте більше овочів, фруктів, зернових, зелені . Такі овочі як гарбуз, капуста, огірки, кабачки, морква допоможуть нормалізувати роботу залоз і запобігти появі висипки;

. Такі овочі як гарбуз, капуста, огірки, кабачки, морква допоможуть нормалізувати роботу залоз і запобігти появі висипки; уникайте смаженої жирної їжі (замініть її паровою та печеною), а також великої кількості солодощів;

(замініть її паровою та печеною), а також великої кількості солодощів; додайте до свого щоденного раціону перші страви (супи, борщі тощо);

(супи, борщі тощо); пийте не менше 2-х літрів води протягом дня.

Рухайтеся. Щоденна фізична активність допоможе поліпшити кровообіг, нормалізувати гормональний баланс, вивести з потом токсини з організму і підвищити опірність шкіри до запалень. Використовуйте тільки ту косметику, яка містить мінімум синтетичних компонентів та ланоліну. Намагайтеся не торкатися обличчя, під час розмови тримайте мобільний телефон на відстані від щоки. Уникайте стресу: стрес викликає порушення гормонального балансу, що призводить до появи вугрової висипки. З профілактичною метою, після консультації з лікарем, можна застосовувати комплексні препарати на рослинній основі, які допоможуть відновити роботу органів і систем. 3 препарати в детокс-наборі діють на 3 основні органи, які відповідають за детоксикацію та дренаж організму.

Краплі Лімфоміозот – підтримують лімфатичну систему та сприяють відтоку лімфатичної рідини.

Краплі Нукс воміка- Гомакорд – стимулюють та підтримують функції печінки й травного тракту.

Краплі Берберіс-Гомакорд – стимулюють та підтримують функції печінки та нирок.



Детокс-набір / Фото Heel

Добову дозу вище вказаних препаратів (по 30 крапель кожного) можна розчинити в 1 літрі води та поступово випити протягом дня.



Траумель С гель може бути ефективним щодо неінфекційних запальних процесів / Фото Heel

Для зменшення зовнішніх проявів запалення акне на уражені ділянки шкіри, можна наносити гелеподібні препарати. Які, завдяки своїй легкій текстурі, не створять додаткового жирного навантаження на шкірний покрив. Їх склад зазвичай направлений на усунення чи зменшення вираженості (інтенсивності) запального елементу. Такими характеристиками наділений препарат Траумель С гель. Це протизапальний засіб системної дії, з доведеною ефективністю щодо неінфекційних запальних процесів, які розвиваються, як базовий механізм відновлення цілісності пошкоджених тканин.

Харчуйтесь збалансовано та використовуйте лише безпечні та ефективні засоби для лікування.