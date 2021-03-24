Акне: зовнішній прояв внутрішніх порушень

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Акне або вугровий висип – делікатна проблема, яку дуже важко приховати. Захворювання характеризується запальними утвореннями на шкірі. Це найпоширеніше захворювання сальних залоз і волосяних фолікулів шкіри, що зустрічається від фази новонародженості до старості.
Серед шкірних захворювань акне посідає друге місце за частотою після екземи. Частіше хворіють жінки, але у чоловіків перебіг тяжчий. В деяких пацієнтів акне обумовлене спадковою схильністю – особливостями будови сальних залоз та генетичною чутливістю до патології.
Читайте також Атопічний дерматит: як підійти до розв'язання проблеми комплексноЦікаво. Термін "вугрова хвороба" з’явився у спеціалістів не так давно. Він вказує на те, що поява вугрів – це не лише висипання на шкірі, але і зміни у всьому організмі.
Про що свідчать вугрі / Фото Pexels
Проблеми зі шлунком та кишківником (виразка, гастрит, коліт), а також закрепи призводять до загострення захворювання. Внаслідок посилення інтоксикації організму, з’являються нові вугрові елементи на шкірі.
Якщо висипання локалізуються в ділянці носа, підборіддя і щік, це може свідчити про запальні захворювання органів малого таза (аднексит).
Якщо в жіночому організмі синтезується мало жіночих статевих гормонів (естрогенів) та надлишок чоловічих статевих гормонів – з’являються вугрові висипання на спині, грудях та обличчі.
Висипи можуть з’являтись при тривалому прийомі препаратів, що мають у своєму складі йод, бром, кортикостероїди. Також акне розвивається у людей, трудова діяльність яких напряму пов’язана з професійними забрудненнями шкіри (смолою, нафтою, хлорними сполуками, тощо).
Відомі випадки вугрової хвороби у спортсменів та культуристів, що приймали анаболічні препарати.
Однією з ключових причин загострення акне вважається регулярне споживання гострої їжі та алкогольних напоїв.
Чому виникає акне / Фото Pexels
Вивчення розвитку появи та проявів акне процес тривалий і не швидкий, оскільки потребує ретельної діагностики органів і систем та урахування найменших проявів. Встановлено, що ключову роль в появі захворювання відіграють такі фактори:
Спеціалізоване лікування має обирати фахівець, опираючись на зібраний анамнез, результати огляду та певні лабораторні обстеження, що були обрані для встановлення причини появи акне.
В будь-якому випадку, щоб розв'язати цю неприємну проблему, до неї необхідно підійти комплексно.
Використовуйте засоби, які містять мінімум синтетичних компонентів / Фото Pexels
Пропонуємо ряд рекомендацій, дотримання яких допоможе зменшити вираженість запального процесу та запобігти можливій появі нових вугрових елементів.
Детокс-набір / Фото Heel
Добову дозу вище вказаних препаратів (по 30 крапель кожного) можна розчинити в 1 літрі води та поступово випити протягом дня.
Траумель С гель може бути ефективним щодо неінфекційних запальних процесів / Фото Heel