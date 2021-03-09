Атопічний дерматит: як підійти до розв'язання проблеми комплексно
Атопічний дерматит (АД) – це захворювання шкіри, від загострення якого страждають як діти, так і дорослі. Причини захворювання мають комплексну природу і до кінця не з'ясовані. Однак відомо, що для полегшення симптомів варто дотримуватися ряду порад та використовувати індивідуально підібрані лікарські препарати. Поговоримо про них детальніше.
Джерело:24 канал
В сучасних умовах спостерігається зростання захворюваності на атопічний дерматит в усьому світі. Згідно з даними досліджень, атопічний дерматит є одним із найпоширеніших захворювань шкіри. Атопічний дерматит реєструють приблизно у 20% дітей та 1 – 3% дорослих у більшості країн світу.
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Перші прояви АД найчастіше спостерігаються в ранньому дитячому віці: у 45% випадків – у віці 3 – 6 місяців, у 60% – протягом першого року життя, у 85 – 90% – у віці до 5 років. Більшість пацієнтів страждають на атопічний дерматит протягом усього життя. У 10 – 30% випадках захворювання, як таке, зникає, проте назавжди залишається суха шкіра, за якою потрібно ретельно доглядати з використанням зволожуючих і пом’якшувальних засобів.
Що провокує дерматит
Дерматит: безпечне лікування / Фото Pexels
Причини АД мають комплексну природу та остаточно не з’ясовані. До пускових чинників хвороби належать:
- харчові алергени (кров’яче молоко, курячі яйця, вироби з пшениці та сої, горіхи, арахіс, тощо),
- аеро алергени,
- медикаментозні чинники,
- засоби догляду за шкірою,
- побутова хімія,
- мікроорганізми,
- порушення роботи травного каналу, тощо.
Немовлята найбільш схильні до АД / Фото Pexels
У старших дітей, підлітків та дорослих, потрібно взяти до уваги харчову алергію.
У дітей віком від 3 до 7 років, до харчових алергенів додаються побутові та кліщові алергени, а також пилок рослин.
Немовлята та маленькі діти найбільш схильні до АД. Найчастіше уражається обличчя, але з віком висип може поширитись на інші ділянки тіла. Поза тим атопічний дерматит на обличчі може виникати у людей різного віку і проявлятися у вигляді сухих плям на шкірі з надмірним лущенням, що переважно локалізуються в ділянці чола, волосистої частини голови, навколо очей і за вухами. Висипи можуть спостерігатись на щоках, зокрема у дітей.
Чому для лікування АД важливий саме комплексний підхід
Порушення бар’єрної функції шкіри є ключовим компонентом формування АД. При АД шкіра суха і подразнена, схильна до запальних процесів та свербіння. В ділянках розчухування шкірний бар’єр пошкоджений, що сприяє розмноженню бактерій. Під’єднання мікробної флори посилює подразнення, запалення та свербіння шкіри. Кожен з цих факторів стає ключовим в коловороті циклу атопії шкіри.
Симптоматичне усунення факторів, що провокують запальний процес, не покращує ситуації в цілому. Для того, щоб перервати “порочне коло”, потрібно розв'язувати проблему комплексно.
Використовуйте професійні зволожуючі засоби / Фото Pexels
Дорослі та діти, які зіткнулися з цією хворобою повинні дотримуватися спеціальних правил догляду за ураженою шкірою:
- Правильно очищайте шкіру. Віддавайте перевагу милу або гелю, що не містить мила зі слабкокислим pH (5,5).
- Щоденно приймайте водні процедури. Вода для купання має бути не гарячою (37 – 38°C). Найкраще для прийому процедур підходить фільтрована вода або вода без хлору, яку можна отримати шляхом відстоювання.
- Не використовуйте мочалки та жорсткі рушники. Пом’якшувальні та зволожуючі лікувально-косметичні засоби наносять на вологу шкіру.
- Будьте обережні з хлорованою водою і басейнами. Одразу після купання хімічно обробленою водою треба промити шкіру за допомогою м’яких очищувальних засобів.
- При появі відчуття стягнутості шкіри необхідно повторно наносити зволожуючі засоби протягом дня.
- Використовуйте професійні зволожуючі засоби, розроблені спеціально для атопічної шкіри.
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Траумель С Гель / Фото Heel
Траумель С Гель – препарат, що відповідає зазначеним характеристикам. Може застосовуватись з народження. Містить компоненти натурального походження. Справляє протизапальний, знеболювальний, імунокоригуючий ефекти, прискорює відновлення уражених ділянок шкіри. Препарат ефективний у разі неінфекційних запальних процесів, що розвиваються внаслідок ушкодження цілісності тканин. Його застосування актуальне при алергічних реакціях з наявністю мокнучих ділянок шкіри.
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