Атопічний дерматит: як підійти до розв'язання проблеми комплексно

Джерело:24 канал
Атопічний дерматит (АД) – це захворювання шкіри, від загострення якого страждають як діти, так і дорослі. Причини захворювання мають комплексну природу і до кінця не з'ясовані. Однак відомо, що для полегшення симптомів варто дотримуватися ряду порад та використовувати індивідуально підібрані лікарські препарати. Поговоримо про них детальніше.
В сучасних умовах спостерігається зростання захворюваності на атопічний дерматит в усьому світі. Згідно з даними досліджень, атопічний дерматит є одним із найпоширеніших захворювань шкіри. Атопічний дерматит реєструють приблизно у 20% дітей та 1 – 3% дорослих у більшості країн світу.
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Перші прояви АД найчастіше спостерігаються в ранньому дитячому віці: у 45% випадків – у віці 3 – 6 місяців, у 60% – протягом першого року життя, у 85 – 90% – у віці до 5 років. Більшість пацієнтів страждають на атопічний дерматит протягом усього життя. У 10 – 30% випадках захворювання, як таке, зникає, проте назавжди залишається суха шкіра, за якою потрібно ретельно доглядати з використанням зволожуючих і пом’якшувальних засобів.
Дерматит: безпечне лікування / Фото Pexels
Причини АД мають комплексну природу та остаточно не з’ясовані. До пускових чинників хвороби належать:
Немовлята найбільш схильні до АД / Фото Pexels
У старших дітей, підлітків та дорослих, потрібно взяти до уваги харчову алергію.
У дітей віком від 3 до 7 років, до харчових алергенів додаються побутові та кліщові алергени, а також пилок рослин.
Немовлята та маленькі діти найбільш схильні до АД. Найчастіше уражається обличчя, але з віком висип може поширитись на інші ділянки тіла. Поза тим атопічний дерматит на обличчі може виникати у людей різного віку і проявлятися у вигляді сухих плям на шкірі з надмірним лущенням, що переважно локалізуються в ділянці чола, волосистої частини голови, навколо очей і за вухами. Висипи можуть спостерігатись на щоках, зокрема у дітей.
Порушення бар’єрної функції шкіри є ключовим компонентом формування АД. При АД шкіра суха і подразнена, схильна до запальних процесів та свербіння. В ділянках розчухування шкірний бар’єр пошкоджений, що сприяє розмноженню бактерій. Під’єднання мікробної флори посилює подразнення, запалення та свербіння шкіри. Кожен з цих факторів стає ключовим в коловороті циклу атопії шкіри.
Симптоматичне усунення факторів, що провокують запальний процес, не покращує ситуації в цілому. Для того, щоб перервати “порочне коло”, потрібно розв'язувати проблему комплексно.
Використовуйте професійні зволожуючі засоби / Фото Pexels
Дорослі та діти, які зіткнулися з цією хворобою повинні дотримуватися спеціальних правил догляду за ураженою шкірою:
Цікаво Мазь чи гель: яка форма препарату дієвіша для лікування травм – інфографікаПрепарати для лікування АД повинні бути гіпоалергенними, одночасно підсушувати мокнучі й зволожувати сухі ділянки шкіри, сприяти відновленню структури та функції шкірного бар'єра.
Траумель С Гель / Фото Heel
Траумель С Гель – препарат, що відповідає зазначеним характеристикам. Може застосовуватись з народження. Містить компоненти натурального походження. Справляє протизапальний, знеболювальний, імунокоригуючий ефекти, прискорює відновлення уражених ділянок шкіри. Препарат ефективний у разі неінфекційних запальних процесів, що розвиваються внаслідок ушкодження цілісності тканин. Його застосування актуальне при алергічних реакціях з наявністю мокнучих ділянок шкіри.Важливо! Вчасно звертайтесь за консультацією до лікаря. Атопічний дерматит потребує коректного та своєчасного лікування. Це допоможе досягти тривалої ремісії.