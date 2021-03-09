Атопічний дерматит: як підійти до розв'язання проблеми комплексно

Атопічний дерматит (АД) – це захворювання шкіри, від загострення якого страждають як діти, так і дорослі. Причини захворювання мають комплексну природу і до кінця не з'ясовані. Однак відомо, що для полегшення симптомів варто дотримуватися ряду порад та використовувати індивідуально підібрані лікарські препарати. Поговоримо про них детальніше.

В сучасних умовах спостерігається зростання захворюваності на атопічний дерматит в усьому світі. Згідно з даними досліджень, атопічний дерматит є одним із найпоширеніших захворювань шкіри. Атопічний дерматит реєструють приблизно у 20% дітей та 1 – 3% дорослих у більшості країн світу.

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Атопічний дерматит (АД) – хронічне алергічне захворювання, що часто має спадковий характер.



Перші прояви АД найчастіше спостерігаються в ранньому дитячому віці: у 45% випадків – у віці 3 – 6 місяців, у 60% – протягом першого року життя, у 85 – 90% – у віці до 5 років. Більшість пацієнтів страждають на атопічний дерматит протягом усього життя. У 10 – 30% випадках захворювання, як таке, зникає, проте назавжди залишається суха шкіра, за якою потрібно ретельно доглядати з використанням зволожуючих і пом’якшувальних засобів.

Що провокує дерматит



Дерматит: безпечне лікування / Фото Pexels

Причини АД мають комплексну природу та остаточно не з’ясовані. До пускових чинників хвороби належать:

харчові алергени (кров’яче молоко, курячі яйця, вироби з пшениці та сої, горіхи, арахіс, тощо),

аеро алергени,

медикаментозні чинники,

засоби догляду за шкірою,

побутова хімія,

мікроорганізми,

порушення роботи травного каналу, тощо.



Немовлята найбільш схильні до АД / Фото Pexels

У старших дітей, підлітків та дорослих, потрібно взяти до уваги харчову алергію.

У дітей віком від 3 до 7 років, до харчових алергенів додаються побутові та кліщові алергени, а також пилок рослин.

Немовлята та маленькі діти найбільш схильні до АД. Найчастіше уражається обличчя, але з віком висип може поширитись на інші ділянки тіла. Поза тим атопічний дерматит на обличчі може виникати у людей різного віку і проявлятися у вигляді сухих плям на шкірі з надмірним лущенням, що переважно локалізуються в ділянці чола, волосистої частини голови, навколо очей і за вухами. Висипи можуть спостерігатись на щоках, зокрема у дітей.

Чому для лікування АД важливий саме комплексний підхід

Порушення бар’єрної функції шкіри є ключовим компонентом формування АД. При АД шкіра суха і подразнена, схильна до запальних процесів та свербіння. В ділянках розчухування шкірний бар’єр пошкоджений, що сприяє розмноженню бактерій. Під’єднання мікробної флори посилює подразнення, запалення та свербіння шкіри. Кожен з цих факторів стає ключовим в коловороті циклу атопії шкіри.

Симптоматичне усунення факторів, що провокують запальний процес, не покращує ситуації в цілому. Для того, щоб перервати “порочне коло”, потрібно розв'язувати проблему комплексно.



Використовуйте професійні зволожуючі засоби / Фото Pexels

Дорослі та діти, які зіткнулися з цією хворобою повинні дотримуватися спеціальних правил догляду за ураженою шкірою:

Правильно очищайте шкіру. Віддавайте перевагу милу або гелю, що не містить мила зі слабкокислим pH (5,5). Щоденно приймайте водні процедури. Вода для купання має бути не гарячою (37 – 38°C). Найкраще для прийому процедур підходить фільтрована вода або вода без хлору, яку можна отримати шляхом відстоювання. Не використовуйте мочалки та жорсткі рушники. Пом’якшувальні та зволожуючі лікувально-косметичні засоби наносять на вологу шкіру. Будьте обережні з хлорованою водою і басейнами. Одразу після купання хімічно обробленою водою треба промити шкіру за допомогою м’яких очищувальних засобів. При появі відчуття стягнутості шкіри необхідно повторно наносити зволожуючі засоби протягом дня. Використовуйте професійні зволожуючі засоби, розроблені спеціально для атопічної шкіри.

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Препарати для лікування АД повинні бути гіпоалергенними, одночасно підсушувати мокнучі й зволожувати сухі ділянки шкіри, сприяти відновленню структури та функції шкірного бар'єра.



Траумель С Гель / Фото Heel

Траумель С Гель – препарат, що відповідає зазначеним характеристикам. Може застосовуватись з народження. Містить компоненти натурального походження. Справляє протизапальний, знеболювальний, імунокоригуючий ефекти, прискорює відновлення уражених ділянок шкіри. Препарат ефективний у разі неінфекційних запальних процесів, що розвиваються внаслідок ушкодження цілісності тканин. Його застосування актуальне при алергічних реакціях з наявністю мокнучих ділянок шкіри.

Вчасно звертайтесь за консультацією до лікаря. Атопічний дерматит потребує коректного та своєчасного лікування. Це допоможе досягти тривалої ремісії.