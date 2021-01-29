Без болю в спині та алергії: 4 вагомі причини замінити матрац

Якщо ви протягом тривалого часу спите на незручній поверхні, яка втратила свою форму, пружність та свіжість, швидше за все, ви відчуватимете виснаження, біль у спині та підвищення дратівливості. На щастя, заміна матрасу може позитивно вплинути на ваше самопочуття.

Джерело: Sleep Junkies

Сон – надзвичайно важлива річ для нашого здоров’я. Він відновлює тіло, заряджає енергією та допомагає мозку відпочити від стресу. Втім, незручний матрац може повністю анулювати весь позитивний ефект сну.

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Ми зібрали лише деякі причини. Але, якщо ви відчуваєте, що хочете оновити матрац через зміну стилю інтер'єру чи виключно задля експерименту – це теж чудовий привід. Навіть, якщо ваш матрац ще достатньо новий.

Піт, бруд, пил та інші дрібні неприємності

Матраци накопичують бруд. Цей факт є однією з основних причин, чому вам потрібно регулярно замінювати матраци. Вони поглинають найрізноманітніший бруд та токсини, незалежно від того спимо ми на них чи ні.

Окрім цього, кожна наша ніч, проведена на матраці, скорочує тривалість його життя. Люди потіють уві сні і вся ця волога просочується в матеріал. Це провокує розмноження шкідливих мікроорганізмів та плісняви. Щоб уникнути такої реакції, експерти радять обирати матраци з високим рівнем гідроізоляції.

Кліщі та алергени

Так, це не та річ про яку хочеться думати, але старі матраци кишать кліщами, непомітними жучками та алергенами, які можуть спровокувати дерматологічні хвороби.

Заміна матрацу допоможе підвищити гігієну вашого сну та позбавить вас від чхання чи нежитю, які часто проявляються саме через забруднену поверхню.



Причини замінити матрац / Фото Pixabay

Біль в спині

Ще одна суттєва причина, що вам точно потрібно змінити матрац – біль в спині чи шиї, які проявляються після сну.

Ці симптоми свідчать, що ваш матрац вже повністю віджив своє та перестав підтримувати ваш хребет в зручній позі.

Якщо болі в спині мають тимчасовий характер – зверніть увагу на асиметричні варіанти, кожна сторона яких має свій рівень жорсткості. При загостренні хвороби ви легко забезпечите своїй спині комфорт, перевернувши матрац потрібною стороною.

Індивідуальні потреби

Ви та ваш партнер можуть мати різні потреби в жорсткості матеріалу. Окрім цього, зношені пружинні матраци часто прогинаються під вагою та змушують вас страждати від рухів того, хто спить поруч. Якщо це ваш випадок – зверніть увагу на матраци з "ефектом запам'ятовування". Перевагою такого варіанту є вміння відтворювати форму тіла в тих місцях, де на поверхню матрацу здійснюється найбільший тиск.

Такий матрац повністю окреслює контур тіла, продовжуючи підтримувати хребет у правильному положенні. А його вміння "фіксувати" зручне положення допоможе вам комфортно вміститися на ліжку та якісно відпочити протягом ночі.