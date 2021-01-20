Втома та низька продуктивність – не єдині ознаки недосипу. Фахівці стверджують, що брак сну провокує порушення пам'яті та підвищує потяг до шкідливої їжі. Дізнайтеся про інші сигнали!

Інколи організм посилає неочевидні сигнали про втому, повідомляє Shine. Це може бути бажання перекусити, бурчання в животі та роздратування. Буквальне зчитування цих сигналів призведе до переїдання чи вживання седативних засобів, проте ніяк не допоможе усунути першопричину дискомфорту.

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Дослідження показують, що недостатня кількість сну призведе до приступів гніву та погіршить адаптацію до зовнішніх умов. Детальніше про це – далі.

Дратівливість

Дослідження Університету штату Айова показало, що люди поводяться більш агресивно не тільки коли голодні, але й коли не висипаються. Вчені провели експеримент, в якому порівняли реакцію людей, які отримали достатню кількість сну та тих, хто не висипався протягом кількох днів. Обидві групи слухали шум. Добровольці, які спали менше, проявляли більше агресії.

Тяга до нездорової їжі

Якщо вам хочеться з'їсти щось з фастфуду, швидше за все, це через те, що ви не виспалися. Дослідження виявили зв'язок між нестачею сну та збільшеним апетитом, зокрема до жирної, солоної або солодкої їжі.

Коли організм не висипається, тіло виробляє більше греліну – гормону, який підсилює апетит. Водночас ним продукується менше лептину, який відповідає за придушення голоду.



Як зрозуміти, що вам необхідно більше спати / Фото Pexels

Відлюдкуватість

Якщо вам здається, що світ починає "нависати" над вами, навколо надто багато людей, розмов та проблем, можливо, проблема в перевтомі. Вчені стверджують, що сонливість викликає бажання ізолюватися і триматися якомога далі від інших людей.

Постійне чхання

Недосипання може серйозно зашкодити імунній системі. Через брак сну наше тіло виробляє менше цитокіну – білка, який допомагає боротися з інфекціями та запаленнями. Вчені навіть виявили, що недосип послаблює ефективність щеплень.

Забудькуватість

Ще у 2016 році дослідники виявили, що тривалий недосип загрожує проблемами з пам'яттю. Такий ефект виникає, якщо ви регулярно отримуєте лише 3–4 години сну, замість рекомендованих 7. Реакція зумовлена порушеним зв'язком між нейронами в ділянці мозку, які відповідає за пам'ять і навчання.