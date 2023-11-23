Що робити, коли болить зуб: природні домашні засоби

Звісно, коли у вас довго болить зуб, необхідно негайно записатися до стоматолога, адже проблема може бути серйознішою, ніж ви думаєте. Та для того, щоб послабити біль перед походом до лікаря, можна скористатися кількома домашніми методами.

Якщо у вас раптом розболівся зуб, це не означає, що вам потрібно терпіти цей біль. Існують деякі надійні способи, які ви можете спробувати вдома, щоб заспокоїти зуб, і деякими з них поділився лікар Крістін Франк.

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Полоскання солоною водою

Один з перших засобів, які ви маєте спробувати – це полоскати рот солоною водою. Річ у тому, що солона вода є природним дезінфікуючим засобом , який може послабити частинки їжі та сміття, що могли застрягнути між вашими зубами.

Окрім того, якщо ви лікуватимете зуби солоною водою, це може допомогти зменшити запалення та загоїти деякі рани у ротовій порожнині. Для того, щоб використати цей спосіб, вам потрібно змішати пів чайної ложки солі і склянку теплої води та використати цей засіб для полоскання рота.

Полоскання перекисом водню

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Ще один спосіб полегшити біль у зубах – це полоскати ротову порожнину перекисом водню. Втім, перед тим, як використовувати цю речовину, переконайтеся, що ви правильно розбавили її. Для цього вам потрібно змішати 3-відсотковий перекис водню з такою ж кількістю води та нізащо не ковтайте цю суміш під час полоскання.



Полоскання може полегшити зубний біль / Фото Pexels

Холодний компрес

Холодний компрес – це чудовий засіб для полегшення будь-якого болю, але він підійде також і для болю у зубах. Коли ви прикладаєте компрес до щоки, кровоносні судини у цьому місці звужуються, і це робить біль менш сильним. Окрім того, холод може зменшити набряк та запалення.

Для того, щоб використати цей метод, вам варто тримати пакет з льодом загорнутим у рушник та прикладати до ураженої ділянки протягом 20 хвилин. Ви можете повторювати цей спосіб кожні кілька годин.

М'ятний чай в пакетиках

Для зменшення зубного болю ви можете використати навіть чайні пакетики з м'ятою. Вони допомагають заспокоїти чутливі ясна та полегшити біль. Для цього почекайте, поки використані чайні пакетики трохи охолонуть та прикладіть їх до зубів на кілька хвилин.