Что делать, когда болит зуб: природные домашние средства

Конечно, когда у вас долго болит зуб, необходимо немедленно записаться к стоматологу, ведь проблема может быть серьезнее, чем вы думаете. Но для того чтобы ослабить боль перед походом к врачу, можно воспользоваться несколькими домашними методами.

Если у вас вдруг разболелся зуб, это не значит, что вам нужно вытерпеть эту боль. Существуют некоторые надежные способы, которые вы можете попробовать дома, чтобы успокоить зуб, и некоторые из них поделился врач Кристин Франк.

Интересно Мозолей на ногах можно легко избавиться: лучшие способы

Полоскание соленой водой

Одно из первых средств, которые вы должны попробовать – это полоскать рот соленой водой. Дело в том, что соленая вода является естественным дезинфицирующим средством, которое может ослабить частицы пищи и мусора, которые могли застрять между вашими зубами.

Кроме того, если вы лечите зубы соленой водой, это может помочь уменьшить воспаление и залечить некоторые раны в полости рта. Для того чтобы использовать этот способ, вам нужно смешать полчайной ложки соли и стакан теплой воды и использовать это средство для полоскания рта.

Полоскание перекисью водорода

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Еще один способ облегчить боль в зубах – полоскать ротовую полость перекисью водорода. Впрочем, прежде чем использовать это вещество, убедитесь, что вы правильно разбавили его. Для этого вам нужно смешать 3-процентную перекись водорода с таким же количеством воды и ни за что не проглатывать эту смесь во время полоскания.



Полоскание может облегчить зубную боль / Фото Pexels

Холодный компресс

Холодный компресс – это отличный способ для облегчения любой боли, но он подойдет также и для боли в зубах. Когда вы прикладываете компресс к щеке, кровеносные сосуды в этом месте сужаются, и это делает боль менее сильной. Кроме того, холод может снизить отек и воспаление.

Для того чтобы использовать этот метод, вам следует держать пакет со льдом завернутым в полотенце и прикладывать к пораженному участку в течение 20 минут. Вы можете повторять этот способ каждые несколько часов.

Мятный чай в пакетиках

Для уменьшения зубной боли можно использовать даже чайные пакетики с мятой. Они помогают успокоить чувствительные десны и облегчить боль. Для этого подождите, пока чайные пакетики немного остынут и приложите их к зубам на несколько минут.