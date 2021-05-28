Блогерка схудла на 90 кілограмів та шокувала мережу обвислою шкірою: відео

Люди часто демонструють результати свого схуднення, але не всі говорять про наслідки різкої втрати жирової маси. Часто шкіра, яка розтягнулася в процесі набору ваги, не встигає зменшитися до потрібних розмірів. Це й призводить до її обвисання.

Американка, яку звуть Шеллі ділиться у соцмережах успіхами свого схуднення. Дівчині вдалося скинути близько 90 кілограмів, але за таку колосальну втрату вона поплатилася фігурою. В одязі форми американки виглядають шикарно, і спочатку навіть незрозуміло, які можуть бути наслідки від схуднення.

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Утім, після демонстрації неймовірного перевтілення, в роликах дівчини з'явилося її оголене тіло. Виявилося, що після різкого схуднення шкіра не змогла пристосуватися до нових умов та почала нагадувати обвислий мішок.

Вона звисає на кожній ділянці тіла: на ногах, руках, животі. Сьогодні Шеллі абсолютно не соромиться викладати свої відео. Навпаки – вона стверджує, що почуття гумору та прийняття своєї недосконалості здатні змінити світ.

Це підтверджує й фан-база блогерки. Безліч людей просять поділитися секретом схуднення, хвалять досягнення дівчини та заспокоюють її, що в нас час – обвисла шкіра не є проблемою.

Після схуднення блогерка почала відчувати себе краще: вона активно займається спортом і при кожній найменшій можливості танцює.

У всіх починаннях Шеллі підтримує чоловік. Пара виховує 5-річну дитину та часто ділиться щасливими світлинами в соцмережах.

Експерти стверджують, що обвисла шкіра після схуднення – типова проблема. Основні причини обвисання шкіри:

недостатня еластичність дерми;

неправильний питний режим;

занадто швидке зниження маси тіла;

хвороби шкіри.

Найкращий спосіб усунути проблему обвисання – посилити кровотік у шкірі. При правильному харчуванні і фізичному навантаженні, у крові містяться необхідні речовини, які стимулюють відновлення. Відповідно, якщо збільшиться її приплив, шкіра відновиться швидше.

Корисним буде масаж проблемних зон. Потрібно розтирати шкіру руками або спеціальною масажною щіткою. Показник ефективності процедури – почервоніння шкіри. З часом це підвищить тонус проблемних ділянок.

З тією ж метою рекомендовано загальне прогрівання організму – лазня, сауна, пляж. Коли на шкіру впливає інтенсивне тепло, кров починає циркулювати активніше. Проводити такі процедури можна тільки якщо немає протипоказань з боку серцево-судинної системи. При їх наявності можна обійтися контрастним душем.