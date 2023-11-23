Чому після червоного вина болить голова: з'явилося нове дослідження з поясненням

Чи помічали ви раніше, що після вживання червоного вина ви починаєте відчувати головний біль? На це впливає кілька факторів, які ви могли й не знати.

У журналі Scientific ReportsTrusted Source опублікували дослідження в якому пояснили, чому саме від червоного вина нас болить голова більше, ніж від білого чи інших видів алкогольних напоїв.

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Виявляється, що у червоному вині міститься велика кількість флаванолів, а також кверцетину, які й призволять до головного болю. Кверцетин – це антиоксидант, який міститься у фруктах та овочах. Однак у поєднанні з алкогольним напоєм він побічні ефекти. Втім споживаючи їжу, в яких міститься цей антиоксидант, ви не відчуєте жодних проблем з болем голови.

Згідно з нашою гіпотезою, головний біль виникне лише при вживанні алкоголю та кверцетину, який в ньому міститься,

– додав лікар Ендрю Ватерхаус.

Лікар-невролог Мері Енн Мейс зазначає, що у червоному вині також містяться дубильні речовини й гістаміни, які сприяють головному болю. Після того, як кварцетин діє з алкоголем, створюється ацетальдегіду – усталений токсин, який викликає почервоніння, біль голови та навіть в деяких випадках нудоту.



Від червоного вина починає боліти голова / Фото Food & Wine

Щоб краще зрозуміти ланцюг дій, який відбувається в нашому організмові, лікар Нейт Вуд розповів, що коли ми вживаємо алкоголь, наш організм починає розщеплювати його на сполуки, від яких легше позбутися.

Одна з цих сполук називається ацетальдегід. Відомо, що ацетальдегід викликає багато неприємних симптомів похмілля, з якими ми всі знайомі, включаючи головний біль,

– додав Вуд.

Також біль у голові частіше можуть відчувати ті люди, які мають проблеми з мігренню. Їм слід дуже обережно вживати алкоголь. А ще до головного болю більше схильні жінки, тож вони можуть відчувати неприємний побічний ефект від вина набагато частіше, ніж чоловіки.

У крові жінок рівень ферменту, який метаболізує алкоголь нижчий, тому жінкам потрібно більше часу, щоб метаболізувати алкоголь, ніж чоловікам,

– розповіла лікарка Долорес Вудс.

Щоб мінімізувати головний біль, обирайте замість червоного вина – біле, уникайте вживання алкоголю натщесерце, а також візьміть за звичку вживати вино в пропорції 1:1 з простою водою (на 1 склянку вина – 1 склянка води).