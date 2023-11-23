Почему после красного вина болит голова: появилось новое исследование с объяснением

Замечали ли вы раньше, что после употребления красного вина вы начинаете ощущать головную боль? Влияет на это несколько факторов, о которых вы могли и не знать.

В журнале Scientific Reports Trusted Source опубликовали исследование в котором объяснили, почему именно от красного вина у нас болит голова больше, чем от белого или других видов алкогольных напитков.

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Оказывается, что в красном вине содержится большое количество флаванолов, а также кверцетина, которые и приведут к головным болям. Кверцетин – это антиоксидант, содержащийся во фруктах и овощах. Однако в сочетании с алкогольным напитком он имеет побочные эффекты. Впрочем, потребляя пищу, в которой содержится этот антиоксидант, вы не испытаете никаких проблем с головной болью.

Согласно нашей гипотезе, головная боль возникнет только при употреблении алкоголя и кверцетина, который в нем содержится,

– добавил врач Эндрю Ватерхаус.

Врач-невролог Мэри Энн Мейс отмечает, что в красном вине также содержатся дубильные вещества и гистамины, способствующие головным болям. После того, как кварцетин действует с алкоголем, создается ацетальдегид – устоявшийся токсин, вызывающий покраснение, головную боль и даже в некоторых случаях тошноту.



От красного вина начинает болеть голова / Фото Food & Wine

Чтобы лучше понять цепь действий, которая происходит в нашем организме, врач Нейт Вуд рассказал, что когда мы употребляем алкоголь, наш организм начинает расщеплять его на соединения, от которых легче избавиться.

Одно из этих соединений называется ацетальдегид. Известно, что ацетальдегид вызывает много неприятных симптомов похмелья, с которыми мы все знакомы, включая головную боль,

– добавил Вуд.

Также головную боль чаще могут ощущать те люди, которые имеют проблемы с мигренью. Им следует очень осторожно употреблять алкоголь. А еще головной боли более подвержены женщины, поэтому они могут испытывать неприятный побочный эффект от вина гораздо чаще, чем мужчины.

В крови женщин уровень фермента, который метаболизирует алкоголь ниже, поэтому женщинам нужно больше времени, чтобы метаболизировать алкоголь, чем мужчинам.

– рассказала врач Долорес Вудс.

Чтобы минимизировать головную боль, выбирайте вместо красного вина – белое, избегайте употребления алкоголя натощак, а также научитесь употреблять вино в пропорции 1:1 с простой водой (на 1 стакан вина – 1 стакан воды).