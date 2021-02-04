Броколі проти цвітної капусти: що корисніше для нашого здоров'я

Незалежно від того, чи це ваші улюблені гарніри, чи їжа, яку ви вживаєте на примус – броколі та цвітна капуста є найкориснішими продуктами, які здатні покращити роботу кишечника та наситити організм антиоксидантами. Втім вони відрізняються калорійністю та кількістю вітамінів. Тож спробуємо проаналізувати, що найкраще підійде для вашої дієти.
Джерело: Greatist
Обидва хрестоцвіті славляться антиоксидантами, високим вмістом вітаміну С та низькою калорійністю. оскільки вони є представниками Brassicaceae, не дивно, що і броколі, і цвітна капуста, схожі не лише візуально, але й за своїм впливом на наш організм.
Читайте також: Вітамін K: за що відповідає, в яких продуктах міститься та як усунути дефіцит
Та навіть попри спільне коріння, ці овочі мають декілька відмінностей. Саме про них ми сьогодні й поговоримо детальніше.
І броколі, і цвітна капуста забезпечують організм великою кількістю схожих поживних речовин, втім, їх кількість все ж відрізняється.
|
1 склянка (91 грам) броколі
|1 склянка (107 грамів) цвітної
капусти
|Калорії
|31
|27
|Вуглеводи
|6 грамів
|5,5 грама
|Клітковина
|2,5 грама
|2 грами
|Білок
|2,5 грама
|2 грами
|Вітамін С
|90% DV
|57% DV
|Вітамін К
|77% DV
|14% DV
|Фолат
|14% DV
|15% DV
|Калій
|6% DV
|7% DV
|Марганець
|8% DV
|7% DV
|Магній
|5% DV
|4% DV
В обидвох хрестоцвітих міститься багато корисних елементів / Фото Pexels
Броколі – чемпіон за вмістом антиоксидантів. Цей тип капусти відрізняється вмістом унікальної сполуки – сульфорафан, яка зменшує рівень цукру в крові та усуває запальні процеси організму. Також броколі містить багато лютеїну та зеаксантину – антиоксидантів, які використовуються для покращення зору.
Цвітна капуста ж містить ряд інших сполук, наприклад, протокатехову кислоту, кверцетин, пірогалол та ванілінову кислоту, які чинять антигістамінну та протизапальну дію, а також допомагають відновленню клітин.
За даними досліджень, достатнє споживання хрестоцвітих овочів асоціюється зі зниженим ризиком раку легенів, товстої кишки, шлунка та простати. Тож сміливо включайте у свій раціон обидва продукти!
Огляд досліджень показав, що люди, які їли більше хрестоцвітних овочів, мали менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань у порівнянні з тими, хто не споживав ні броколі, ні цвітної капусти.
Мікробіом кишечника – баланс бактерій у вашому шлунково-кишковому тракті – може впливати як на ризик діабету 2 типу, так і на психічне здоров'я. Броколі та цвітна капуста, своєю чергою, допомагають підтримувати здоровий мікробіом. Через значний вміст клітковини, вони сприяють роботі кишечника, покращують всмоктування корисних речовин. вітамінів та мінералів і стають натуральним сорбентом, який очищує травний тракт від токсинів.