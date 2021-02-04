Броколі проти цвітної капусти: що корисніше для нашого здоров'я

Джерело: Greatist

Обидва хрестоцвіті славляться антиоксидантами, високим вмістом вітаміну С та низькою калорійністю. оскільки вони є представниками Brassicaceae, не дивно, що і броколі, і цвітна капуста, схожі не лише візуально, але й за своїм впливом на наш організм.

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І броколі, і цвітна капуста забезпечують організм великою кількістю схожих поживних речовин, втім, їх кількість все ж відрізняється.

Та навіть попри спільне коріння, ці овочі мають декілька відмінностей. Саме про них ми сьогодні й поговоримо детальніше.

Цвітна капуста має дещо менше калорій та вуглеводів, в порівнянні з броколі, але разом з тим, в ній міститься менше клітковини. Броколі може похизуватися значно більшою кількістю вітамінів С і К. Тож обирайте овочі, зважаючи на ці показники.

Користь для здоров'я



В обидвох хрестоцвітих міститься багато корисних елементів / Фото Pexels

Антиоксиданти

Броколі – чемпіон за вмістом антиоксидантів. Цей тип капусти відрізняється вмістом унікальної сполуки – сульфорафан, яка зменшує рівень цукру в крові та усуває запальні процеси організму. Також броколі містить багато лютеїну та зеаксантину – антиоксидантів, які використовуються для покращення зору.

Цвітна капуста ж містить ряд інших сполук, наприклад, протокатехову кислоту, кверцетин, пірогалол та ванілінову кислоту, які чинять антигістамінну та протизапальну дію, а також допомагають відновленню клітин.

Профілактика раку

За даними досліджень, достатнє споживання хрестоцвітих овочів асоціюється зі зниженим ризиком раку легенів, товстої кишки, шлунка та простати. Тож сміливо включайте у свій раціон обидва продукти!

Здоров’я серця

Огляд досліджень показав, що люди, які їли більше хрестоцвітних овочів, мали менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань у порівнянні з тими, хто не споживав ні броколі, ні цвітної капусти.

Здоров’я кишечника

Мікробіом кишечника – баланс бактерій у вашому шлунково-кишковому тракті – може впливати як на ризик діабету 2 типу, так і на психічне здоров'я. Броколі та цвітна капуста, своєю чергою, допомагають підтримувати здоровий мікробіом. Через значний вміст клітковини, вони сприяють роботі кишечника, покращують всмоктування корисних речовин. вітамінів та мінералів і стають натуральним сорбентом, який очищує травний тракт від токсинів.