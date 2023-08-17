5 причин додати капусту до раціону: вона вразить користю

Цілком ймовірно, ви досить часто додаєте капусту до різних страв, проте навіть не здогадуєтеся про те, скільки користі вона приносить вашому організму. Цей простий овоч надзвичайно багатий на вітаміни та мінерали.

Якщо у вашому холодильнику досі немає капусти, поспішіть її придбати, адже цей овоч просто незамінний у раціоні та дасть вам не тільки енергію, але й величезну кількість потрібних поживних речовин. Додайте до свого раціону трохи цього продукту, і ви зовсім скоро помітите приємний результат.

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Чим корисна капуста

Головною перевагою капусти для здоров'я є її здатність зменшувати запалення в організмі. У цьому овочі є чимало антиоксидантів, які можуть стримувати шкідливі вільні радикали.

Капуста також може допомогти захиститися від раку, адже має унікальний набір поживних речовин, що чудово впишуться у ваш повсякденний раціон. Перш за все, капуста багата на вітамін С та може допомогти захиститися від раку легенів та молочної залози.

Багата капуста й на вітамін К. Це, можливо, не найпопулярніша поживна речовина, але вона має чимало корисних властивостей і вкрай необхідна для організму. Цей вітамін допомагає правильному згортанню крові та підтримує здоров'я кісток. Всього на одну порцію капусти приходиться 53 мікрограми вітаміну К.



Капуста багата на вітаміни / Фото Pexels

Та ви маєте пам'ятати, що ця речовина є жиророзчинною, тож для того, щоб отримати користь для кісток, під час приготування капусти вам потрібно додати джерело жиру, щоб забезпечити засвоєння вітаміну.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Корисна капуста й для травлення – вона є чудовим джерелом клітковини, тож може мінімізувати такі проблеми, як закрепи та діарея. Втім, у деяких людей сполуки сірки, що також є у цьому продукті, можуть викликати здуття живота та газоутворення.

Якщо ви маєте проблеми зі здоров'ям серця, вам також потрібно їсти більше капусти, адже вона багата на антиоксиданти та позитивно впливає на серцево-судинну систему.