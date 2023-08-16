Виявляється, якщо ви додасте до свого раціону звичайну полуницю, яку влітку особливо легко знайти у магазинах, ви можете не тільки знизити артеріальний тиск, але й покращити роботу вашого мозку.
Цікаво Цей простий засіб допоможе омолодити і зволожити шкіру
Чим корисна полуниця
Нещодавнє дослідження показало, що регулярне вживання полуниці і справді може змусити ваш мозок працювати дещо активніше. А раніше вже було доведено, що ця ягода позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи.
Після споживання полуниці (що дорівнює двом чашкам свіжої полуниці) щодня протягом 8 тижнів швидкість когнітивної обробки зросла на 5,2%, систолічний артеріальний тиск знизився на 3,6%, а загальна антиоксидантна здатність значно зросла на 10,2%,
– повідомила професорка Ширін Хушманд.
Ви можете бути здивовані, проте переваги цього неймовірного продукту зберігаються і у висушеному вигляді, тож ви зможете насолоджуватися корисними і поживними речовинами з ягід протягом цілого року.
Полуниця може покращити здоров'я серця / Фото Pexels
Полуниця ідеально підійде для людей, які прагнуть схуднути, адже одна порція містить всього 50 калорій, проте багата на клітковину та містить корисні вуглеводи.
Зважайте й на те, що у полуниці є чимало вітаміну С – приблизно 85 міліграмів на порцію, а це майже добова норма цієї сполуки. Вітамін С є антиоксидантом та відіграє важливу роль у здоров'ї шкіри, підтриманні імунітету, а також може знизити ризик деяких хронічних захворювань.