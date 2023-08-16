Виявляється, якщо ви додасте до свого раціону звичайну полуницю, яку влітку особливо легко знайти у магазинах, ви можете не тільки знизити артеріальний тиск, але й покращити роботу вашого мозку.

Цікаво Цей простий засіб допоможе омолодити і зволожити шкіру

Чим корисна полуниця

Нещодавнє дослідження показало, що регулярне вживання полуниці і справді може змусити ваш мозок працювати дещо активніше. А раніше вже було доведено, що ця ягода позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи.

Після споживання полуниці (що дорівнює двом чашкам свіжої полуниці) щодня протягом 8 тижнів швидкість когнітивної обробки зросла на 5,2%, систолічний артеріальний тиск знизився на 3,6%, а загальна антиоксидантна здатність значно зросла на 10,2%,

– повідомила професорка Ширін Хушманд.

Ви можете бути здивовані, проте переваги цього неймовірного продукту зберігаються і у висушеному вигляді, тож ви зможете насолоджуватися корисними і поживними речовинами з ягід протягом цілого року.



Полуниця може покращити здоров'я серця / Фото Pexels

Полуниця ідеально підійде для людей, які прагнуть схуднути, адже одна порція містить всього 50 калорій, проте багата на клітковину та містить корисні вуглеводи.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Зважайте й на те, що у полуниці є чимало вітаміну С – приблизно 85 міліграмів на порцію, а це майже добова норма цієї сполуки. Вітамін С є антиоксидантом та відіграє важливу роль у здоров'ї шкіри, підтриманні імунітету, а також може знизити ризик деяких хронічних захворювань.